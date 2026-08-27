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下月底前 安南區爆炸案災民可申請緊急處理費

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄／台南報導
台南安南區空地本月廿二日發生爆炸，導致消防車、民宅、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供
台南安南區空地本月廿二日發生爆炸，導致消防車、民宅、車輛受損嚴重，住戶擔心求償無門。圖／南市議員李中岑提供

台南安南區空地廿二日發生爆炸，區公所估計附近二二八戶民宅受影響，主嫌王姓業者在境外未歸，受災戶擔心「求償無門」，議員昨質詢指已接獲廿多戶受災戶委託向市府爭取協助，盼希望市府先幫忙支付求償金額；市府表示，九月底前可申請「緊急處理費及慰助金」。

昨事發第五天，天氣總算放晴，受災戶趁著好天氣趕緊清理，安南區長魏文貴說，針對經濟紓困部分，區公所逐戶協助災民辦理「緊急處理費」及「慰問金」相關申請，包括申請書與委託書的填寫，另外，許多人反映「修繕找不到廠商」問題，勞工局提供相關鐵、鋁窗工會與合格廠商資訊名錄。

市議員李中岑質詢說，市長黃偉哲在爆炸案發生後到場慰問、立刻啟動受災救助措施，但受災戶不只列冊的六十八戶，外圍一公里還有很多受影響的住戶，災情包括住家屋頂掉落、玻璃破裂，也應列入受災戶名單。

李中岑也說，受災戶希望公部門先出面處理後續賠償及修復問題，不要讓無辜民眾因為行為人逃逸，就得自行負擔龐大的修復費用。

黃偉哲表示，針對延燒嚴重十二戶，已請結構技師工會協助建物鑑定，費用由市府負擔，初步鑑定沒有結構性的疑慮，住戶也返家整理及修繕，每戶發給緊急處理費十萬元、慰助金兩萬元；位於海佃路二段二八八巷、三四二巷，因爆炸波及房屋受損的住戶，按受損樓層每層發給合計一萬元，其餘因爆炸屋損住戶，每受損樓層發給合計兩千元，市府「緊急處理費及慰助金」申請期限至九月底，可自行提出。

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