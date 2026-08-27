廢棄物炸出制度漏洞 台南空地管理「認養人說了算？」市府要修規範

台南安南區空地廢棄物爆炸案，該土地為私人提供公家認養，卻淪不法用途，全市類似空地八五六處，議員昨質疑，管理工作丟給里辦公處，缺乏不定期稽查，以致案發地去年就開始堆放，應檢討空地認養代管作業的漏洞。

市府表示，今邀各區公所及相關單位開專案檢討會議，全面清查公共安全、土地實際使用情形，以及是否違規轉借、移作他用或堆置易燃物等問題，同時督導區公所落實定期巡查。

台南空地眾多且部分長期閒置，都發局二○一二年發布「台南市空地空屋管理自治條例」，由區公所負責空地空屋清查、造冊列管、違規事項查報，民政局也訂「台南市空地認養及代管維護作業要點」，鼓勵各區里、社區、公所認養維護空地，開闢臨時停車場或其他公益性活動場所。

民政局長李芳林說，截至七月底列管空地計七九九九處，認養八五六處，認養空地其中五○九處做綠美化使用、一三四個簡易停車場、另有廿三個運動場，其餘為其他公益性使用。

市議員李中岑質詢質疑，這起案件暴露空地認養制度有漏洞，認養後只由里辦公處負責管理，但「不能只有給里長說了算」，整個制度要釐清從地主、里辦公處、區公所到市府各層級的權責，建立更完整的稽查及監督機制，避免空地認養制度反而遭有心人士利用。

黃偉哲說，案發的安南區海佃路二段三四二巷六十五號對面空地，從文件來看，安南區理想里辦公處二○二四年一月廿二日行文給公所，說明已取得地主同意無償借用土地，區公所後續行文里辦公處和地主，告知當年二月一日起認養至二○二七年一月卅一日，期間由理想里辦公處負責管理，相關權責寫得很清楚。

黃偉哲指出，原則上政府認養的土地上，不論是否有危險性，都不能堆置物品，借鑑爆炸案，會加強對政府認養空地的管理強度。

市府也表示，將修正「台南市空地認養維護管理契約書」，強化區公所對維護管理單位的督導責任，增設定期、不定期稽查機制；若認養或維管單位無法善盡管理職責，將建立明確的撤換管理單位及終止認養機制。