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另類淨灘瞥見玉山 「垃圾第一排」變成海景第一排
社大台江分校趁著暑假結束前，今天帶領老中青36名師生，前往馬沙溝與長平國小師生會師，再前往將軍溪南堤一起淨堤，將「垃圾第一排」，變成「海景第一排」，更難得在溪畔望見雨後的玉山。
台南市安南區古稱台江，先民大多從將軍溪流域二次移民到台江，大家相放伴，建庄結社，形成台江十六寮。
社大台江分校表示，今年暑假進行台江流域專題研究人文營，來自馬沙溝長平國小同學，在林惠萍老師帶領，完成營造馬沙溝舊港生態基地社造倡議方案，獲得台江流域學習社群認同支持，發起為家鄉將軍溪淨堤行動。
為幫助圓夢，包括社大教師、台江綠道志工隊、長安國小、安東庭園河川巡守隊，36名志工老師，今一早前往馬沙溝，先到長平國小會師，大家一起與長平國小師生到將軍溪南堤，進行淨堤，大家分工合作，將被丟棄在堤岸邊的玻璃瓶、寶特瓶、便當盒、漁網等各式垃圾，清理出來，再一起為將軍溪做水質檢測。
南台灣在連日豪雨後今首度放晴，將軍溪東畔望去，玉山清晰可見，大家開心的說，一輩子很難得在玉山下，為將軍溪淨堤，看到淨堤後的美景，大家感動的說，我們把垃圾第一排，變成海景第一排。
台江綠道志工隊長吳瓊桃老師說，大家利用暑假最後一個星期，邀集志工夥伴，一起來幫長平國小守護將軍溪淨堤行動圓夢，特別是經由守護河川行動，相當有意義。
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