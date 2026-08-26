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另類淨灘瞥見玉山 「垃圾第一排」變成海景第一排

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
社大台江分校今天帶領台江流域學習社群老中青三代前往馬沙溝將軍溪南堤淨堤，共清出30餘包垃圾，將「垃圾第一排」，變成「海景第一排」。記者謝進盛／翻攝
社大台江分校今天帶領台江流域學習社群老中青三代前往馬沙溝將軍溪南堤淨堤，共清出30餘包垃圾，將「垃圾第一排」，變成「海景第一排」。記者謝進盛／翻攝

社大台江分校趁著暑假結束前，今天帶領老中青36名師生，前往馬沙溝與長平國小師生會師，再前往將軍溪南堤一起淨堤，將「垃圾第一排」，變成「海景第一排」，更難得在溪畔望見雨後的玉山

台南市安南區古稱台江，先民大多從將軍溪流域二次移民到台江，大家相放伴，建庄結社，形成台江十六寮。

社大台江分校表示，今年暑假進行台江流域專題研究人文營，來自馬沙溝長平國小同學，在林惠萍老師帶領，完成營造馬沙溝舊港生態基地社造倡議方案，獲得台江流域學習社群認同支持，發起為家鄉將軍溪淨堤行動。

為幫助圓夢，包括社大教師、台江綠道志工隊、長安國小、安東庭園河川巡守隊，36名志工老師，今一早前往馬沙溝，先到長平國小會師，大家一起與長平國小師生到將軍溪南堤，進行淨堤，大家分工合作，將被丟棄在堤岸邊的玻璃瓶、寶特瓶、便當盒、漁網等各式垃圾，清理出來，再一起為將軍溪做水質檢測。

南台灣在連日豪雨後今首度放晴，將軍溪東畔望去，玉山清晰可見，大家開心的說，一輩子很難得在玉山下，為將軍溪淨堤，看到淨堤後的美景，大家感動的說，我們把垃圾第一排，變成海景第一排。

台江綠道志工隊長吳瓊桃老師說，大家利用暑假最後一個星期，邀集志工夥伴，一起來幫長平國小守護將軍溪淨堤行動圓夢，特別是經由守護河川行動，相當有意義。

社大台江分校今天帶領台江流域學習社群老中青三代前往馬沙溝將軍溪南堤淨堤，共清出30餘包垃圾，將「垃圾第一排」，變成「海景第一排」。記者謝進盛／翻攝
社大台江分校今天帶領台江流域學習社群老中青三代前往馬沙溝將軍溪南堤淨堤，共清出30餘包垃圾，將「垃圾第一排」，變成「海景第一排」。記者謝進盛／翻攝

社大台江分校今天帶領台江流域學習社群老中青三代前往馬沙溝將軍溪南堤淨堤，共清出30餘包垃圾，將「垃圾第一排」，變成「海景第一排」。記者謝進盛／翻攝
社大台江分校今天帶領台江流域學習社群老中青三代前往馬沙溝將軍溪南堤淨堤，共清出30餘包垃圾，將「垃圾第一排」，變成「海景第一排」。記者謝進盛／翻攝

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