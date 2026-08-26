台南局部嚴重淹水 市府將配合中央救助

連日低壓帶及西南風強降雨，台南市局部地區嚴重淹水，台南市政府今晚表示，將比照「0625豪雨救助模式」，配合中央救助對象及補助標準，全力協助災民及企業。

市府晚間發布新聞稿指出，經濟部昨天發布此次淹水慰助比照「米克拉颱風淹水慰助金專案」，家電財損及具營業事實商家也納入慰助範圍，市府各局處將加速勘查受理。

南市府社會局表示，此次住屋淹水逾50公分且有居住事實，以1門牌1戶計算，每戶發給台南市淹水救助金新台幣1萬5000元，中央補助2萬元，合計3萬5000元；市府也對淹水15公分以上、未達50公分住家，每戶補助1萬元慰助金。

住屋標準是以臥室、客廳、飯廳及連棟廚廁、浴室為限，經核定應發給安遷救助者不再重複核發。受災住戶應先拍照記錄淹水高度或水痕位置，備妥身分證明、實際居住證明及金融機構存摺封面影本，向現居地區公所提出申請，若無相片資料，公所將現勘審查。

南市府經濟發展局表示，受災營業場所補助適用依法完成工廠登記的製造業、納管及特定工廠，及依法辦理公司、商業或稅籍登記的商業。

製造業及商業淹水高度15公分至50公分每戶補助1萬元，逾50公分每戶補助3萬5000元。營業場所（含工廠及店家）淹水30公分以上者，家電受損補助1萬元，15公分以上、未達30公分者補助3000元。

此外，凡有效車籍汽機車持有人在台南市37個行政區因淹水受損導致車輛損失，汽車（含大型重型機車）每輛慰助上限1萬5000元、機車（含微電車）每輛上限2000元，可向車輛泡水所在地區公所提出申請。

市府強調，各項補助申請期限即日起至9月30日，若有疑問可洽各區公所或撥打1999市民服務專線諮詢。