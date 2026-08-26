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南科四期不能只要500公頃土地開發 議員批恐導致高鐵台南聯外交通癱瘓

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員杜素吟質詢關注南科四期開發帶來的交通及排水衝擊。圖／取至台南市議會直播。
台南市議員杜素吟質詢關注南科四期開發帶來的交通及排水衝擊。圖／取至台南市議會直播。

南科四期位於台南沙崙高鐵特定區，開發面積達506公頃，未來預估創造約3萬5000個就業機會、年產值達2兆2000億元，台南市議員杜素吟今質詢指出，現有路網寬度窄且蜿蜒，無法負荷龐大交通量。她要求市府積極向中央爭取預算，加速推動台86線側車道拓寬與周邊聯絡道開闢。

市長黃偉哲表示，南科四期相關交通路網涉及中央權責，市府將持續爭取，並要求相關單位針對地方實際交通需求與中央協調，希望相關道路建設能配合南科四期發展同步推動。

杜素吟指出，86快速道路目前有7處斷點，包括鐵路、高架道路等因素，地方原本期待透過道路建設串聯，但目前南科四期相關規畫，主要做到157線以東，並銜接國道1號，西側仍有多處路段未納入。

她質疑，南科四期超過500公頃，若只利用既有道路承接新增交通量，勢必加重仁德地區交通負擔，尤其仁德中正路目前已經相當壅塞，未來南科四期開發後，交通問題恐更加嚴重。因此要求市府爭取長榮路、國道1號與國道3號聯絡道路，以及相關道路拓寬等建設，不能只顧產業開發，卻讓地方承擔交通壓力。

黃偉哲表示，南科四期開發規模大，交通建設相當重要，市府會持續要求相關路網納入整體規畫，避免未來產業進駐後造成地方交通壅塞。

市府工務局表示，目前相關路網已提出短、中、長期規畫，包括長榮路、國道1號與國道3號聯絡道路，以及部分道路拓寬等項目。

都市發展局指出，南科四期的道路建設涉及國科會、南科管理局及中央相關單位，目前市府持續爭取，8月31日也將再與交通部召開會議，討論相關道路建設的必要性。

都發局強調，市長指示已將地方交通需求向中央反映，相關路網將持續爭取，希望中央能支持必要的道路建設。

針對議員關心南科四期（沙崙生態科學園區）開發進度，市府表示，本案由國科會南部科學園區管理局規劃推動，目前正依程序辦理環境影響評估，市府將依權責提供必要協助，並持續向中央反映地方需求。

黃偉哲表示，南科四期開發涉及地方交通、治水及生活環境等面向，市府會持續與南科管理局保持密切溝通。以砲校遷移到關廟，國防部也補助兩條聯外道路開闢，對於南科四期園區開發所需道路部分，將積極與南科管理局協調，在園區開發的同時，也兼顧地方交通需求。

至於治水防洪，考量大規模開發可能對周邊水文環境帶來影響，市府將以地方防洪安全為重要考量。

水利局長邱忠川表示，後續南科管理局提出相關治水及防洪規畫時，水利局將就區域排水、防洪需求及周邊環境等面向審慎檢視，並與南科管理局充分溝通，確保相關規畫更為周延，盼在產業發展的同時，也兼顧地方防洪安全及居民需求。

南科 高鐵 議員

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