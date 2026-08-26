台南成立機器人產業創新中心 黃偉哲：發展柳營為機器人量產聚落

為加速智慧機器人產業在台南落地發展，台南市政府26日於柳營科技工業區服務中心舉行「台南機器人產業發展創新中心」成立儀式，集結產業界與研究法人展出13項智慧機器人應用成果，涵蓋智慧製造、物流倉儲、餐飲與導覽服務、醫療照護及巡檢安防等領域。中心未來將串聯技術研發、場域驗證、企業媒合與投資服務，並結合柳科三期園區開發，逐步建構智慧機器人產業聚落。

市長黃偉哲表示，無人機與機器人是銜接未來世代的新興科技產業，用途廣泛，都可預見這2個產業的無窮應用潛力；以這個月稍早在關廟發生的大火，可以無人傷亡，即在於消防機器人挺進現場，及時布署與預警，讓這場大火僅導致財物損失。趙副市長致詞時也呼應黃市長的發言，並認為在市長任內最後1年爭取到智慧機器人在溪北量產著實不易，為台南在下一世代的產業競爭地位取得「彩券」；特別是智慧機器人量產基地在柳營的意義不同凡響，不僅與沙崙的研發、六甲的驗證串聯起來而構築智慧機器人產業聚落的最後一哩路，更讓科技進步與經濟發展的紅利得以延伸到溪北，落實區域均衡的理念。

國科會副主委蘇振綱代表中央蒞臨，他致詞時強調南科已是世界半導體製造重鎮，加上台南在零組件產業也具有舉足輕重的地位，台南本身已匯聚建構智慧機器人產業聚落的良好條件，未來除了持續強化軟硬體的系統整合外，加上產業法規、人才培育、現場應用的持續強化，提升智慧機器人產業的價值，台南的產業與經濟發展前景無可限量，他也因此特別讚許，今日的機器人產業發展創新中心開幕，可謂是中央與地方攜手的典範！工研院南分院周大鑫執行長蒞臨也盛讚，今日的開幕可說是補齊台南在智慧機器人產業的關鍵拼圖，既有研發，還有驗證、量產與落地應用，未來台南將進一步從半導體製造重鎮蛻變為智慧機器人生產基地，並期許這樣的產業可以進一步向世界擴散而引領全球產業。

立委陳亭妃與賴惠員均受邀蒞臨現場並表示，來到現場的機器人展示就彷彿看見未來，這幾年來台南真的變化許多，不只南科與沙崙智慧綠能科學城，現在還有智慧機器人產業聚落的加入，讓台南的產業能量從點、線、面而逐漸串聯，加上對新營糖廠的規劃，未來大家來台南不止有傳統文化，更有未來科技可讓大家流連忘返，因此她最後不忘呼籲，現在投資台南正是時候！期許大家共同努力讓現已有雛型的智慧機器人產業聚落未來能更成熟。

台南已具備發展智慧機器人產業所需的製造基礎、零組件供應及系統整合能力。市府下一步的重要任務，就是協助業者鏈結驗證場域、合作夥伴與量產空間，加速創新技術商品化。柳科三期是台南布局智慧機器人產業的重要基地，預計116年啟動開發，創造3,000個就業機會，提供機器人整機、關鍵零組件、系統整合、AI軟體及應用服務業者進駐，並帶動機械、金屬、汽車零組件與自動化設備業者跨域升級，使台南成為南台灣智慧機器人供應鏈匯聚及創新成果量產的重要據點。

本次展品呈現智慧機器人在不同場域中的實際應用，包括整合AI視覺、AMR與機械手臂的智慧無人工廠系統、AI語音手臂控制系統、七軸協作機器人、AI智慧微型分揀倉、單品揀選機器人，以及智慧餐桌清理、AI互動導覽、醫療器械清消、病房協作與智慧巡檢等多元成果，展現智慧機器人從工業製造延伸至物流、餐飲、醫療照護及城市治理的發展潛力。

參展陣容也呈現台灣企業跨足智慧機器人市場的多元路徑。例如建東精工智控將長期累積的馬達、減速機與動力底盤技術，延伸應用於安防巡檢機器人；吾福精密科技由軸承、線軌及工業傳動零組件供應，拓展至七軸協作機器人；季享未來科技則承襲餐飲資訊系統與智慧營運經驗，投入AIoT智慧營運平台及服務型機器人，提供智慧迎賓、互動問答與導覽服務。泰科動力團隊展出「Nexano AI智慧微型分揀倉」，整合AI調度、模組化儲位與自動分揀機制，展現台灣新創的智慧物流軟硬體整合能力。從傳統機械、精密零組件到資訊服務，不同領域業者正透過跨域整合，開拓智慧機器人產品與應用。

工研院跨單位展出多項場域導向技術，包括運用視覺—語言—動作模型辨識及回收餐具的智慧餐桌清理機器人；協助醫療器械辨識與清消流程的「Anna安心醫療器械夥伴」；投入病房消毒及醫護協作的「UniCare Medbot優護醫護助手」；同步執行搬運與揀貨任務的「AI Picker單品揀選機器人」，以及結合智慧感知與防災巡檢功能的「Formosa INSPECTOR™智慧巡檢機器人」，涵蓋餐飲、醫療、物流及工業巡檢等應用場域。金屬中心另展出「Save AI Care照護安全協作機器人」，聚焦照護安全、環境巡檢及人機協作應用，展現研究法人跨域投入智慧醫療與照護科技的研發能量。

經濟發展局長張婷媛表示，「台南機器人產業發展創新中心」將整合產業需求、技術媒合、場域驗證及招商服務，結合現行本市機器人應用經驗，包含智慧醫療、旅宿餐飲、智慧物流、農業等多面向，以人員進駐輔導廠商創新方式，並媒合智慧製造、安防巡檢及物業管理等各應用場域廠商進駐柳科三期，使中心成為企業持續交流、媒合與尋求合作的產業服務平台。

市府表示，「台南機器人產業發展創新中心」未來將以產業需求、場域驗證及投資落地為推動主軸，協助傳統產業導入AI與自動化，並支持機器人新創及系統整合業者在台南測試、成長與量產，結合既有製造基礎與智慧機器人技術，建構涵蓋研發、驗證、應用及量產的產業聚落，朝南台灣智慧機器人產業核心基地邁進。