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台南高分檢新任檢察官報到宣誓 南檢檢察官及執行署分署長加入團隊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
高等檢察署台南檢察分署今天有二位新任檢察官蔡英俊、林慧美報到，在檢察長黃玉垣監誓下完成宣誓，正式投入二審檢察工作。圖／台南高分檢提供
高等檢察署台南檢察分署今天有二位新任檢察官蔡英俊、林慧美報到，在檢察長黃玉垣監誓下完成宣誓，正式投入二審檢察工作。圖／台南高分檢提供

高等檢察署台南檢察分署今天有二位新任檢察官蔡英俊、林慧美報到，在檢察長黃玉垣監誓下完成宣誓，正式投入二審檢察工作；黃玉垣期勉新任檢察官依法妥適行使職權，以專業及責任感回應社會對司法的期待，共同維護公平正義與社會安全，贏得人民信賴。

台南高分檢指出，蔡英俊原任職法務部行政執行署花蓮分署分署長，林慧美則由台南地檢署檢察官調升，2人辦案認真且經驗豐富；今天宣誓典禮在下午3時30分舉行，由黃玉垣監誓及主持，並於宣誓典禮完成後，介紹與會主管及同仁，歡迎二位檢察官加入團隊

黃玉垣表示，二審檢察工作肩負偵辦國安犯罪、二審公訴、審核一審刑事再議案件、指揮刑事執行及提起第三審法律審上訴等職權，台南高分檢並負有督導台南、嘉義、雲林地方檢察署檢察及行政等職務。

黃玉垣指出，檢察官除應具備扎實法律專業及證據分析能力，更應秉持客觀、公正、謹慎的態度，在依法追訴犯罪的同時，兼顧被告及其他訴訟關係人的合法權益，落實正當法律程序。

黃玉垣期勉新任檢察官，應詳實研析卷證、掌握爭點，強化公訴論告及上訴審訴訟攻防品質，依法妥適行使職權，以專業及責任感回應社會對司法的期待，共同維護公平正義與社會安全，贏得人民信賴。

高等檢察署台南檢察分署今天有二位新任檢察官蔡英俊、林慧美報到，在檢察長黃玉垣監誓下完成宣誓，正式投入二審檢察工作。圖／台南高分檢提供
高等檢察署台南檢察分署今天有二位新任檢察官蔡英俊、林慧美報到，在檢察長黃玉垣監誓下完成宣誓，正式投入二審檢察工作。圖／台南高分檢提供

檢察官 台南 團隊

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