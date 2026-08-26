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機器人產業夯 台南機器人創新中心進駐柳科今開幕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。記者謝進盛／攝影
機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。記者謝進盛／攝影

機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。

行政院2025年拍板通過，由國科會、經濟部與台南市政府產官學合作，台南市政府爭取「智慧機器人產業金三角」以沙崙、六甲與柳營三個基地，串聯「研發、驗證、量產」完整AI機器人產業鏈，規畫將柳科三期打造成台灣最大機器人製造基地，總面積約87.52公頃，可提供約52.62公頃產業量產用地。

南市府計畫將整體機器人產業布局擴大至周邊麻豆、鹽水等地，總面積可望達100公頃，目前開發進度正處於行政審查與報編階段，預計明年初正式啟動實體工程，並同步展開土地招商引資，將引進智慧機器人、無人載具、精密機械、金屬製品製造等，2033年完成開發及進駐，作為溪北傳統產業升級的核心引擎。

今下午在柳科服務中心舉行台南機器人產業發展創新中心創新中心開幕儀式，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、立委賴惠員、陳亭妃、市議員王宣貿、沈家鳳、李宗翰、柳營區長劉發仲等人與會，國科會副主委蘇振綱更南下出席，表達中央全力力挺決心。

黃偉哲表示，無人機與機器人是銜接未來世代的新興科技產業，用途廣泛，以這個月稍早在關廟發生的大火無人傷亡，即在於消防機器人挺進現場，及時佈署與預警，讓這場大火僅導致財物損失。

生產消防機器人的業者建東精工智控董事長林弘杰也說，目前機器人應用主要在災後協助，未來更可廣泛應用在災前預防，對許多大企業需求更殷切，商機無限。

趙卿惠也說，黃偉哲市長任內最後1年爭取到智慧機器人在溪北量產著實不易，為台南在下一世代的產業競爭地位取得「彩券」；特別是智慧機器人量產基地在柳營的意義不同凡響，不僅與沙崙的研發、六甲的驗證串聯起來而構築智慧機器人產業聚落的最後一哩路，更讓科技進步與經濟發展的紅利得以延伸到溪北，落實區域均衡理念。

蘇振綱強調，南科已是世界半導體製造重鎮，加上台南在零組件產業也具有舉足輕重的地位，本身已匯聚建構智慧機器人產業聚落的良好條件，未來除持續強化軟硬體的系統整合外，加上產業法規、人才培育、現場應用的持續強化，提升智慧機器人產業的價值，臺南的產業與經濟發展前景無可限量，今日機器人產業發展創新中心開幕，可謂是中央與地方攜手典範。

機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。記者謝進盛／攝影
機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。記者謝進盛／攝影

機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，圖為國人自製的建東精工智控公司生產的消防機器人。記者謝進盛／攝影
機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，圖為國人自製的建東精工智控公司生產的消防機器人。記者謝進盛／攝影

機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。記者謝進盛／攝影
機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。記者謝進盛／攝影

機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。記者謝進盛／攝影

機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。記者謝進盛／攝影

機器人 台南 國科會 黃偉哲

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