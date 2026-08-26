快訊

虧損下市後拚翻身？胡正杰突拋公開收購案 森崴能源董事會同意了

「跟趙建銘幾乎一樣」命理師自揭家醜 父親搞小三還想把兄妹丟產業道路

輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

聽新聞
0:00 / 0:00

南科三期墊高造成周邊社區淹水嚴重 水利局：已要求100年防洪評估

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳碧玉質詢新市、安定淹水嚴重。圖／市議員陳碧玉提供
台南市議員陳碧玉質詢新市、安定淹水嚴重。圖／市議員陳碧玉提供

台南市連續數日的豪大雨，讓新市區不少區域成水鄉澤國，淹水超過50公分，水線邁過膝蓋。市議員陳碧玉質詢要求市府能徹底解決水患與加速下甲橋、過水橋、南184線的蚵潭橋三座危橋的改建，保障當地居民進出安全。

陳碧玉表示，這次的豪大雨讓新市區豐華里大道公部落、永就里、南144線道、南140線道，還有安定區的港尾里成為一片汪洋，水深都高達50公分以上，居民都無法進出。她直指大道公部落過去因有看西農場天然滯洪池蓄水，很少有淹水現象，此次卻因南科三期施工墊高二米，雨水全往地勢低的大道公部落傾洩，且積水退的又慢，她要求市府與南科管理局協商，將南科三期的排水與周邊社區排水納入規畫，共同排入134大排。

水利局長邱忠川說，已要求南科三期防洪計畫要有100年防洪評估，第六河川局並已在鄰近規畫設置6號滯洪池納水，市長黃偉哲也強調，南科的排水需自己處理，不能影響周邊社區。

陳碧玉說，新市區永就里淹水太深，不僅鄰近社區居民無法外出購物，區內的長泰教養院也成為路上孤島，需仰賴消防車送餐點進入讓院生不斷糧。南144線道上，有一機車騎士誤判水深差點滅頂，而通往大社及山上區的主要道路南140線道，也因淹水需封閉道路。

水利局長邱忠川說，道路底下埋箱涵疏通水流較快，原已埋二個箱涵還不夠，9月底將再埋二個箱涵。

陳碧玉指出，這次的豪大雨，讓虎頭溪的下甲橋搖搖欲墜；工務局代理局長王建雄說，該案目前正設計中，預計年底可發包，施作期程是舊橋拆除，鋼作便橋施作，再來是自來水管橋遷移後，新橋會正式改建。

陳碧玉指出，新市區南175虎山道路的過水橋改善進度。她說，這橋原是南科及新市產業區上班族與農民耕作必經之路，卻因豪雨侵襲橋墩嚴重下陷，全橋已封閉。王建雄說，第六河川局正審查中，今年10月底工程可發包，也會做便橋通行。

因山上區的184線蚵潭橋改建工程，光是工程經費就高達3500萬元，加上徵收經費1100萬元，二者總計4600萬元，但中央僅核定1200萬元，陳碧玉質疑經費不足怎麼辦呢？黃偉哲說，會動用第二預備金先設計，明年可施作。工務局代理局長王建雄說，不足的經費今年已編列預算內。

另新市區南134線路面破損，補釘補到不能看，王建雄說，西端近安定區路段到樹谷園區9月即可進場施工，另一端因卡在經費需等I區區段徵收施工，但陳碧玉認為期程可能超過5年，她強調路平不能只做一半，黃偉哲說另一半路平經費，在總質詢的自由發言前會給答案。

台南新市區永就里淹水嚴重。圖／市議員陳碧玉提供
台南新市區永就里淹水嚴重。圖／市議員陳碧玉提供

台南市議員陳碧玉質詢新市、安定淹水嚴重。圖／市議員陳碧玉提供
台南市議員陳碧玉質詢新市、安定淹水嚴重。圖／市議員陳碧玉提供

淹水 南科 水利局

延伸閱讀

南台雨災…國民黨發言人：台南市區雨水下水道系統規畫報告 15年沒更新

淡水轉運站周邊逢雨易淹 議員會勘盼改善排水系統

南台暴雨成災賴總統稱治水見效 謝龍介質疑：台南仍受水患之苦

屏東勘災 卓榮泰：農損全品項免現勘、淹水逾50公分每戶最高3萬元

相關新聞

不只菜奇鴨、夜奇鴨 南市「好泊君」吉祥物現身

台南市政府農業局漁港及近海管理所吉祥物「好泊君」近日悄然曝光，以英文港口harbor諧音，設計以船為造型意象，融入可愛逗趣元素，官員表示，未來將強化曝光度，希望達到業務宣導效果。

機器人產業夯 台南機器人創新中心進駐柳科今開幕

機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。

南科三期墊高造成周邊社區淹水嚴重 水利局：已要求100年防洪評估

台南市連續數日的豪大雨，讓新市區不少區域成水鄉澤國，淹水超過50公分，水線邁過膝蓋。市議員陳碧玉質詢要求市府能徹底解決水患與加速下甲橋、過水橋、南184線的蚵潭橋三座危橋的改建，保障當地居民進出安全。

雲林「男神、女神」首度世紀同框 五股開臺尊王壽誕六房媽駕臨賜福

雲林特有無形文化資產五股開臺尊王與六房天上聖母皆是「有神無廟」，由不同村莊輪值設立紅壇奉祀，今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福，雲林「男神、女神」世紀同框，吸引大批信徒朝聖。

台南大東門城牆崩落揭構造長期劣化問題 災後修復納入極端氣候考量

國定古蹟台灣府城大東門城樓座北側牆體24日因連日強降雨局部崩落，南市府緊急封鎖、護坡支撐及排水等處置，後續修復也成為重點，文資處表示，目前除持續監測城牆變位外，也將針對結構、土層及排水系統全面檢討，並把極端氣候納入修復設計。

台南空地認養堆非法棄棄物「里長一人說了算」？市府要修法

台南市安南區海佃路二段空地堆置非法廢棄物導致爆炸起火，凸顯出「台南市空地空屋管理自治條例」有漏洞，議員認為不能只把管理工作交給里辦公處後就結束，區公所也應該定期、不定期前往稽查，確認土地是否按照認養用途使用，有沒有違規堆置、轉借或移作他用，避免空地認養制度反而遭有心人士利用。市府表示會加強對全市由政府認養的空地的管理強度，希望能避免再次發生憾事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。