南科三期墊高造成周邊社區淹水嚴重 水利局：已要求100年防洪評估

台南市連續數日的豪大雨，讓新市區不少區域成水鄉澤國，淹水超過50公分，水線邁過膝蓋。市議員陳碧玉質詢要求市府能徹底解決水患與加速下甲橋、過水橋、南184線的蚵潭橋三座危橋的改建，保障當地居民進出安全。

陳碧玉表示，這次的豪大雨讓新市區豐華里大道公部落、永就里、南144線道、南140線道，還有安定區的港尾里成為一片汪洋，水深都高達50公分以上，居民都無法進出。她直指大道公部落過去因有看西農場天然滯洪池蓄水，很少有淹水現象，此次卻因南科三期施工墊高二米，雨水全往地勢低的大道公部落傾洩，且積水退的又慢，她要求市府與南科管理局協商，將南科三期的排水與周邊社區排水納入規畫，共同排入134大排。

水利局長邱忠川說，已要求南科三期防洪計畫要有100年防洪評估，第六河川局並已在鄰近規畫設置6號滯洪池納水，市長黃偉哲也強調，南科的排水需自己處理，不能影響周邊社區。

陳碧玉說，新市區永就里淹水太深，不僅鄰近社區居民無法外出購物，區內的長泰教養院也成為路上孤島，需仰賴消防車送餐點進入讓院生不斷糧。南144線道上，有一機車騎士誤判水深差點滅頂，而通往大社及山上區的主要道路南140線道，也因淹水需封閉道路。

水利局長邱忠川說，道路底下埋箱涵疏通水流較快，原已埋二個箱涵還不夠，9月底將再埋二個箱涵。

陳碧玉指出，這次的豪大雨，讓虎頭溪的下甲橋搖搖欲墜；工務局代理局長王建雄說，該案目前正設計中，預計年底可發包，施作期程是舊橋拆除，鋼作便橋施作，再來是自來水管橋遷移後，新橋會正式改建。

陳碧玉指出，新市區南175虎山道路的過水橋改善進度。她說，這橋原是南科及新市產業區上班族與農民耕作必經之路，卻因豪雨侵襲橋墩嚴重下陷，全橋已封閉。王建雄說，第六河川局正審查中，今年10月底工程可發包，也會做便橋通行。

因山上區的184線蚵潭橋改建工程，光是工程經費就高達3500萬元，加上徵收經費1100萬元，二者總計4600萬元，但中央僅核定1200萬元，陳碧玉質疑經費不足怎麼辦呢？黃偉哲說，會動用第二預備金先設計，明年可施作。工務局代理局長王建雄說，不足的經費今年已編列預算內。

另新市區南134線路面破損，補釘補到不能看，王建雄說，西端近安定區路段到樹谷園區9月即可進場施工，另一端因卡在經費需等I區區段徵收施工，但陳碧玉認為期程可能超過5年，她強調路平不能只做一半，黃偉哲說另一半路平經費，在總質詢的自由發言前會給答案。

台南新市區永就里淹水嚴重。圖／市議員陳碧玉提供