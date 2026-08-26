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台南捷運深綠線14站南科實中搭車不便 交通局：會盡量調整

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運第一期藍線統包工程已上網公告招標。圖／台南市交通局提供
台南捷運第一期藍線統包工程已上網公告招標。圖／台南市交通局提供

台南捷運深綠線正辦理可行性研究，市議員陳碧玉關心捷運綠線相關規畫。她指出，交通部日前曾到場了解捷運路線規畫，他建議車站位置應盡可能靠近西拉雅大道路口，讓南科實中學生從西拉雅大道步行前往車站時能更方便。交通局表示未來站點規畫會兼顧學生通勤需求。

交通局表示，深綠線目前辦理可行性研究，規畫串聯沙崙科學城、高鐵台南站、南科園區及善化地區，路線全長約21.3公里，目前設定14座車站，初步採高架單軌系統，總建設經費初估約872億元。整體路廊由市182至台20段、新化新市段、南科段及善化周邊生活圈組成，並規畫銜接台鐵善化站，以強化沿線地區及產業聚落的大眾運輸服務。

陳碧玉表示，之前曾反映南科學生希望捷運車站可以離學校近一點，方便學生使用，尤其現在學生就讀高中後，未來通學需求會更加明顯。

交通局長王銘德表示，目前路線沒有彎進學校附近，是因為西拉雅大道有高架橋，處理上比較困難，因此目前車站距離學校確實還有一小段距離。不過，如果要靠近學校，只能在車站位置上調整，讓車站盡量靠近路口，讓學生走過來可以快一點。

王銘德說，目前還在規畫階段，後續會確認車站範圍，因為之後還涉及都市計畫變更及後續設計，因此位置都還可以再微調。

陳碧玉指出，捷運站的位置一旦定案將影響未來學生及居民使用便利性，因此希望交通局在後續規畫及設計階段，充分納入學生通學需求，讓捷運真正發揮公共運輸功能。

王銘德表示，目前捷運車站位置尚在規畫階段，後續都市計畫變更及設計過程仍有微調空間，會盡可能讓車站位置接近相關路口，以縮短學生步行距離、提升未來搭乘便利性。

交通局說明，深綠線目前仍屬可行性研究階段，後續尚須依序辦理綜合規劃及環評、基本設計及用地取得，以及細部設計與施工等程式。後續辦理場站及出入口規畫時，將審慎評估周邊土地使用、交通動線、服務人口及實際通行需求等各項條件，並將學生族群通勤便利性納入整體考量，在兼顧交通安全及使用便利的前提下妥善規畫。

台南捷運深綠線目前辦理可行性研究，全線長21.4公里，沿途預計設14個車站。圖／台南市政府提供
台南捷運深綠線目前辦理可行性研究，全線長21.4公里，沿途預計設14個車站。圖／台南市政府提供

南科實中 捷運 台南

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