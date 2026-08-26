台南古蹟大東門局部崩落 市府啟動監測強化防護

國定古蹟「臺灣府城城門及城垣殘蹟」大東門城樓座北側牆體8月24日清晨局部崩落，台南市政府文化局今天表示，已啟動監測、強化結構與排水防護，掌握城牆安全狀況。

位於台南市東區的大東門（迎春門）去年11月底展開修復，24日清晨在強降雨後崩落，台南市文化資產管理處隨即封鎖現場緊急處置。文化部文化資產局現勘初判肇因為連日長時間強降雨及大東門既有歷史構造長期劣化。

文化局今天表示，大東門城牆由磚、石、土等不同材料及歷次修復構造共同組成，並無現代鋼筋混凝土建築的堅固性，長時間大量雨水進入後，容易造成土層含水量增加、軟化及側向壓力累積，影響結構穩定。

民國44年（1955年）報載，大東門曾因風雨而崩塌，民國64年（1975年）大整修，當時工法形成今日圓環景觀。文資處指出，早期古蹟修復以原材料復舊為原則，此次崩塌才發現填土等，疑是民國44年及64年材料工法。

此外，古蹟委員及技師公會勘查證實，古早修復時城門基座外壁是紅磚石片疊砌，磚石間隙易多雨水滲入，遇到當今極端氣候長時間強降雨時，無法應付大量雨水造成中腹層土壤鬆軟及強大水土壓力，才壓垮表面磚石構造的擋土牆。

文化局表示，將依災後專業調查結果，在不損及文化資產歷史價值及真實性前提下，適度參採現代科技與工法，以提升古蹟防災、防潮等機能，極端氣候也將納入修復設計。

大東門是清雍正3年（1725年）台灣府建城時14座城門中最先動工的城門，因在清朝時有「迎春禮」儀式，又有「迎春門」別名。

如今大東門位於交通要道，東門路、府連路及勝利路等4條幹道以此為中心向四方放射，因城門上有城樓，老台南人習慣說是「東門城」，這個圓環稱為「東門城圓環」，平時車流量極大。