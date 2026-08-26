雲林「男神、女神」首度世紀同框 五股開臺尊王壽誕六房媽駕臨賜福

雲林特有無形文化資產五股開臺尊王與六房天上聖母皆是「有神無廟」，由不同村莊輪值設立紅壇奉祀，今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福，雲林「男神、女神」世紀同框，吸引大批信徒朝聖。

今祝壽大典遵循傳統古禮，由各村里宮廟讚揚、誦經禮懺，並由雲林縣議長黃凱、縣府文化觀光處長謝明璇、議員簡慈坊、蔡東富、張庭綺等多位民代，以及中華五股開臺尊王協會理事長王萬來率理監事、五股13庄代表與各地信徒共同參香團拜。

今年祝壽大典最受矚目，莫過於六房天上聖母首度駕臨五股開臺尊王紅壇祝壽。值年股斗南靖興里爐主宋文傑表示，六房媽與五股開臺尊王都是自己從小信仰的神明，今年恰巧六房媽與國姓公紅壇都在斗南，便萌生邀請六房媽到國姓公紅壇一起祝壽的想法，分別向兩尊神明擲筊請示，沒想到「很巧合地都是6個聖筊」，促成兩尊神明首次同框。

中華五股開臺尊王協會理事長王萬來表示，五股開臺尊王信仰跨越雲林、嘉義兩縣，五股13庄透過「過爐」及「壽誕」等祭典串聯各庄，形成綿延百年的信仰網絡，不僅是地方重要民間信仰，也是珍貴的無形文化資產。

議長黃凱表示，六房媽與五股開臺尊王都是雲林鄉親的重要信仰，每年過爐盛事吸引數萬人參與，無形文化資產的保存需要全民共同努力，今天兩尊神明首度同框賜福，更象徵福氣加乘，祈求雲林風調雨順、國泰民安。

文化觀光處長謝明璇則形容，這是雲林「男神、女神世紀同框」，也有雲林科技大學副校長黃世輝與日本千葉大學教授植田憲率學生到場進行田野踏查及文化交流，盼透過跨國交流讓雲林珍貴的無形文化資產被更多人看見。

謝明璇表示，五股開臺尊王信仰跨越雲林、嘉義兩縣，五股13庄透過百年香路凝聚地方情感與向心力，目前「五股開臺尊王過爐」為雲林縣定民俗，未來文化觀光處將持續協助及輔導，朝申請國家指定重要民俗方向推動，讓百年信仰與地方文化持續傳承。

今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福。記者陳雅玲／攝影

「五股開臺尊王」今壽誕，五股13庄信徒準備1200桌筵席犒賞兵將。記者陳雅玲／攝影

今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福，吸引信徒朝聖。記者陳雅玲／攝影

今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福。記者陳雅玲／攝影