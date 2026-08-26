快訊

虧損下市後拚翻身？胡正杰突拋公開收購案 森崴能源董事會同意了

「跟趙建銘幾乎一樣」命理師自揭家醜 父親搞小三還想把兄妹丟產業道路

輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林「男神、女神」首度世紀同框 五股開臺尊王壽誕六房媽駕臨賜福

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
今（26日）適逢五股開臺尊王（左）壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母（右）也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福。記者陳雅玲／攝影
今（26日）適逢五股開臺尊王（左）壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母（右）也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福。記者陳雅玲／攝影

雲林特有無形文化資產五股開臺尊王與六房天上聖母皆是「有神無廟」，由不同村莊輪值設立紅壇奉祀，今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福，雲林「男神女神」世紀同框，吸引大批信徒朝聖。

今祝壽大典遵循傳統古禮，由各村里宮廟讚揚、誦經禮懺，並由雲林縣議長黃凱、縣府文化觀光處長謝明璇、議員簡慈坊、蔡東富、張庭綺等多位民代，以及中華五股開臺尊王協會理事長王萬來率理監事、五股13庄代表與各地信徒共同參香團拜。

今年祝壽大典最受矚目，莫過於六房天上聖母首度駕臨五股開臺尊王紅壇祝壽。值年股斗南靖興里爐主宋文傑表示，六房媽與五股開臺尊王都是自己從小信仰的神明，今年恰巧六房媽與國姓公紅壇都在斗南，便萌生邀請六房媽到國姓公紅壇一起祝壽的想法，分別向兩尊神明擲筊請示，沒想到「很巧合地都是6個聖筊」，促成兩尊神明首次同框。

中華五股開臺尊王協會理事長王萬來表示，五股開臺尊王信仰跨越雲林、嘉義兩縣，五股13庄透過「過爐」及「壽誕」等祭典串聯各庄，形成綿延百年的信仰網絡，不僅是地方重要民間信仰，也是珍貴的無形文化資產。

議長黃凱表示，六房媽與五股開臺尊王都是雲林鄉親的重要信仰，每年過爐盛事吸引數萬人參與，無形文化資產的保存需要全民共同努力，今天兩尊神明首度同框賜福，更象徵福氣加乘，祈求雲林風調雨順、國泰民安。

文化觀光處長謝明璇則形容，這是雲林「男神、女神世紀同框」，也有雲林科技大學副校長黃世輝與日本千葉大學教授植田憲率學生到場進行田野踏查及文化交流，盼透過跨國交流讓雲林珍貴的無形文化資產被更多人看見。

謝明璇表示，五股開臺尊王信仰跨越雲林、嘉義兩縣，五股13庄透過百年香路凝聚地方情感與向心力，目前「五股開臺尊王過爐」為雲林縣定民俗，未來文化觀光處將持續協助及輔導，朝申請國家指定重要民俗方向推動，讓百年信仰與地方文化持續傳承。

今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福。記者陳雅玲／攝影
今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福。記者陳雅玲／攝影

「五股開臺尊王」今壽誕，五股13庄信徒準備1200桌筵席犒賞兵將。記者陳雅玲／攝影
「五股開臺尊王」今壽誕，五股13庄信徒準備1200桌筵席犒賞兵將。記者陳雅玲／攝影

今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福，吸引信徒朝聖。記者陳雅玲／攝影
今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福，吸引信徒朝聖。記者陳雅玲／攝影

今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福。記者陳雅玲／攝影
今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福。記者陳雅玲／攝影

今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福，雲林科技大學副校長黃世輝（中）與日本千葉大學教授植田憲率學生到場進行田野踏查及文化交流。記者陳雅玲／攝影
今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福，雲林科技大學副校長黃世輝（中）與日本千葉大學教授植田憲率學生到場進行田野踏查及文化交流。記者陳雅玲／攝影

雲林 女神 男神

延伸閱讀

中醫師感恩神農大帝庇佑發願建廟 連年20多人拜後考上醫學系傳為美談

吳沛憶偕南非民主聯盟議員 參香開普敦朝天宮認識媽祖

丙午年農曆七月指南宮遭祝融！古人談「災異」…背後藏著什麼警訊？

雲林七鄉鎮衛生所醫療設備不足 大山電纜副董蘇文寬捐百萬補齊

相關新聞

不只菜奇鴨、夜奇鴨 南市「好泊君」吉祥物現身

台南市政府農業局漁港及近海管理所吉祥物「好泊君」近日悄然曝光，以英文港口harbor諧音，設計以船為造型意象，融入可愛逗趣元素，官員表示，未來將強化曝光度，希望達到業務宣導效果。

機器人產業夯 台南機器人創新中心進駐柳科今開幕

機器人產業正夯；台南市政府今下午在柳營科技工業區成立台南機器人產業發展創新中心創新中心，希望加速柳科三期機器人產業「落地」發展。

南科三期墊高造成周邊社區淹水嚴重 水利局：已要求100年防洪評估

台南市連續數日的豪大雨，讓新市區不少區域成水鄉澤國，淹水超過50公分，水線邁過膝蓋。市議員陳碧玉質詢要求市府能徹底解決水患與加速下甲橋、過水橋、南184線的蚵潭橋三座危橋的改建，保障當地居民進出安全。

雲林「男神、女神」首度世紀同框 五股開臺尊王壽誕六房媽駕臨賜福

雲林特有無形文化資產五股開臺尊王與六房天上聖母皆是「有神無廟」，由不同村莊輪值設立紅壇奉祀，今（26日）適逢五股開臺尊王壽誕，雲林五股13庄信徒齊聚斗南鎮靖興里值年股（參房股）紅壇祝壽，六房天上聖母也首次駐駕紅壇會香，與五股開臺尊王賜福，雲林「男神、女神」世紀同框，吸引大批信徒朝聖。

台南大東門城牆崩落揭構造長期劣化問題 災後修復納入極端氣候考量

國定古蹟台灣府城大東門城樓座北側牆體24日因連日強降雨局部崩落，南市府緊急封鎖、護坡支撐及排水等處置，後續修復也成為重點，文資處表示，目前除持續監測城牆變位外，也將針對結構、土層及排水系統全面檢討，並把極端氣候納入修復設計。

台南空地認養堆非法棄棄物「里長一人說了算」？市府要修法

台南市安南區海佃路二段空地堆置非法廢棄物導致爆炸起火，凸顯出「台南市空地空屋管理自治條例」有漏洞，議員認為不能只把管理工作交給里辦公處後就結束，區公所也應該定期、不定期前往稽查，確認土地是否按照認養用途使用，有沒有違規堆置、轉借或移作他用，避免空地認養制度反而遭有心人士利用。市府表示會加強對全市由政府認養的空地的管理強度，希望能避免再次發生憾事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。