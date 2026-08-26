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台南大東門城牆崩落揭構造長期劣化問題 災後修復納入極端氣候考量

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國定古蹟「台灣府城大東門」在1955年曾因風雨而崩塌，後經整理復於1975年再次大整修，當時工法形成今日圓環景象景觀。聯合報系資料照
國定古蹟「台灣府城大東門」在1955年曾因風雨而崩塌，後經整理復於1975年再次大整修，當時工法形成今日圓環景象景觀。聯合報系資料照

國定古蹟台灣府城大東門城樓座北側牆體24日因連日強降雨局部崩落，南市府緊急封鎖、護坡支撐及排水等處置，後續修復也成為重點，文資處表示，目前除持續監測城牆變位外，也將針對結構、土層及排水系統全面檢討，並把極端氣候納入修復設計。

南市文資處指出，文化部文化資產局連續2天邀集專家、結構技師現勘，初步研判崩落除長時間強降雨外，也與古蹟既有構造長期劣化有關，現場目前由土木技師公會每日進行傾斜及變位監測，掌握城牆安全狀況。

文資處提到，現階段的大東門城牆由磚、石、土等不同材料及歷次修復構造組成，並無現代鋼筋混凝土建築的堅固性，且部分基座外壁為紅磚、石片疊砌，雨水容易由縫隙滲入，長時間大量雨水進入後，容易造成土層含水量增加、軟化及側向壓力累積，進而影響結構穩定。

此外，據1955年報載，大東門城即曾因風雨而崩塌，後經整理直至1975年再次大整修，當時工法形成今天圓環景象景觀，但早期古蹟修復，以原材料復舊為原則，因此此次東門城崩塌才會出現填土等疑為前次1975年，甚至是1955年以原材料工法修復的結果。

南市文化局表示，後續將依專業調查結果納入修復設計，並依文資法相關規定，在維持古蹟歷史價值與真實性的前提下，適度導入現代工法，採「結構加固、土層密實、排水強化」三方向補強，改善土層淘空、強化城牆結構，提升古蹟防災、防潮等機能，同時重新檢討排水系統。

文資處也說，大東門創建於1723年，是府城木柵時期七座城門之一，見證台南數百年城市發展，對府城歷史至關重要，此次修復將完整保存崩落構件及現場資訊，釐清損壞機制並強化後續維護，讓走過300年歷史的城門，在極端氣候挑戰下持續保存。

國定古蹟「台灣府城大東門」城樓座北側牆體24日因連日強降雨局部崩落，後續修復也成為關注重點，文資處表示，目前除持續監測城牆變位外，也將針對結構、土層及排水系統全面檢討，並把極端氣候納入修復設計。聯合報系資料照
國定古蹟「台灣府城大東門」城樓座北側牆體24日因連日強降雨局部崩落，後續修復也成為關注重點，文資處表示，目前除持續監測城牆變位外，也將針對結構、土層及排水系統全面檢討，並把極端氣候納入修復設計。聯合報系資料照

極端氣候 修復 台南

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