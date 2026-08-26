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台南空地認養堆非法棄棄物「里長一人說了算」？市府要修法

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李中岑（右）總質詢要求市長黃偉哲檢討強化空地認養管理。圖／取自台南市議會直播
台南市議員李中岑（右）總質詢要求市長黃偉哲檢討強化空地認養管理。圖／取自台南市議會直播

台南市安南區海佃路二段空地堆置非法廢棄物導致爆炸起火，凸顯出「台南市空地空屋管理自治條例」有漏洞，議員認為不能只把管理工作交給里辦公處後就結束，區公所也應該定期、不定期前往稽查，確認土地是否按照認養用途使用，有沒有違規堆置、轉借或移作他用，避免空地認養制度反而遭有心人士利用。市府表示會加強對全市由政府認養的空地的管理強度，希望能避免再次發生憾事。

民政局表示，因台南市轄內空地眾多，且部分長期閒置且乏人管理，致雜草叢生或堆置廢棄物，成為地方髒亂死角，影響市容及居民生活品質。為有效管理空地，改善環境衛生，維護市容景觀，市府訂有「台南市空地認養及代管維護作業要點」，鼓勵各區認養或代管，將空地開闢成臨時停車場、綠美化、運動場或其他公益性活動場所，並由里、社區、公所認養維護。

市議員李中岑質疑，這起事件曝露空地認養制度有漏洞，認養後只由里辦公處負責管理，但「不能只有給里長說了算」，整個制度要「檢討清楚」，釐清從地主、里辦公處、區公所到市府各層級的權責，建立更完整的稽查及監督機制，避免空地認養制度反而遭有心人士利用。

黃偉哲指出，當初安南區理想里辦公處向公所表示，已取得地主同意，願意將土地無償借用作為簡易臨時停車場。由於里長沒有辦法直接與地主完成正式契約，因此由理想里辦公處先向公所行文，說明已與地主協調完成，再由區公所後續辦理認養契約。

黃偉哲說，從相關文件來看，理想里辦公處是在2024年1月22日行文給公所，說明已取得地主同意無償借用土地；之後由區公所辦理相關程序，並行文給理想里辦公處及地主，通知依據1月22日所提申請，自2月1日起開始認養，認養期間由理想里辦公處負責管理，相關權責其實寫得很清楚。

但黃偉哲強調，市府各單位認養的土地，不得違背認養規定而使用，也不可拿來營利或產生任何利益關係，且原則上在政府認養的土地上，不論是否有危險性，都不能堆置物品。借鑑本次安南區的爆炸案，市府會加強對全市由政府認養的空地的管理強度，希望能避免再次發生憾事。

民政局長李芳林表示，統計至今年7月止，各區列管空地計7999 塊（面積 1437.71公頃），由各區認養空地計有856 塊（面積 156.77 公頃），其中有509個做綠美化使用，134個做為簡易停車場使用，另有23個做為運動場，其餘則為其他公益性使用。

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