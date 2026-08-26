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不只菜奇鴨、夜奇鴨 南市「好泊君」吉祥物現身

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局漁港及近海管理所吉祥物「好泊君」近日悄然曝光，以英文港口harbor諧音，設計以船為造型意象，融入可愛逗趣元素。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局漁港及近海管理所吉祥物「好泊君」近日悄然曝光，以英文港口harbor諧音，設計以船為造型意象，融入可愛逗趣元素。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局漁港及近海管理所吉祥物「好泊君」近日悄然曝光，以英文港口harbor諧音，設計以船為造型意象，融入可愛逗趣元素，官員表示，未來將強化曝光度，希望達到業務宣導效果。

台南市政府吉祥物不少，旅遊局推出「魚頭君」，常現身各大觀光活動與燈節，農業局動保處的「豆哥與凱娣」、體育局「大員與甜甜」、文化局「巷仔Niau」都掀起話題；尤其經發局市場處「菜奇鴨」、「夜奇鴨」吉祥物近年更是聲名大噪，意外帶動業務推動。

農業局漁港及近海管理所新完成吉祥物「好泊君」近日也低調完成，日前在將軍漁港碼頭整建完成首度曝光，也有人打趣說，好像是「天線寶寶」。

所長吳國霖說，所轄業務推廣繁雜，有時要詳細說明需要一番功夫，「好泊君」，取自英文港口harbor諧音，設計以船為造型意象，營造可愛元素，也能拉近距離，完全由同仁發想而來，未來可能還會局部修正造型；擬在最上緣帽子部分融入蚵殼意象，希望跟業務推動更貼近，達到宣傳效果。

台南市政府農業局漁港及近海管理所吉祥物「好泊君」近日悄然曝光，以英文港口harbor諧音，設計以船為造型意象，融入可愛逗趣元素。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局漁港及近海管理所吉祥物「好泊君」近日悄然曝光，以英文港口harbor諧音，設計以船為造型意象，融入可愛逗趣元素。記者謝進盛／攝影

吉祥物 體育 台南 農業

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