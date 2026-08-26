台南安南爆炸災後第5天「終於放晴」 區公所逐戶關懷助找修繕廠商

台南安南區海佃路空地廢棄物引發火警爆炸，災後復原工作邁入第5天，天氣總算放晴，許多受災戶趁著好天氣趕緊清理外，安南區公所人員也投入第一線，協助受災民眾重建家園，安南區長魏文貴表示，目前協助重點分為三大方向，會確保受災戶都能獲得應有的支援與關懷。

魏文貴指出，區公所已啟動多項專案協助措施，其中，針對經濟紓困部分，區公所正逐戶協助災民辦理「緊急處理費」及「慰問金」相關申請，包括申請書與委託書的填寫，力求讓救助資金能以最快速度到位。

此外，針對災民普遍反應「災後修繕找不到廠商」的問題，南市勞工局也全力協助，提供相關鐵、鋁窗工會與合格廠商資訊名錄，區公所人員今也將這些資訊彙整後提供給受災戶，協助媒合合適的修復資源，解決燃眉之急。

魏文貴強調，家戶關懷是目前工作核心，區公所人員積極走訪各受災戶家庭，親自了解災民在生活上或物資上的具體需求，無論是區公所還是市府團隊，都將成為民眾的堅強後盾，提供必要協助，務求讓受災戶能早日恢復正常生活。

台南安南區空地廢棄物引發火警爆炸，災後復原進入第5天，天氣放晴，受災戶也把握時間清理，準備重建家園。記者萬于甄／攝影

受災戶面臨家中門窗受損、修繕廠商難尋等問題，安南區長魏文貴說，今已彙整鐵、鋁窗工會及合格廠商名錄，協助媒合修繕資源。記者萬于甄／攝影