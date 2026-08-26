20噸位以下免自付保費 南市近4成漁船竟未投保原因曝

台南市政府農業局統計，全市約1600艘漁筏中，有近4成未投保漁船保險，農業局指出，20噸以下小型漁船筏納保，可獲得全額保費補助，漁民不用付任何保費，且受損最高還可獲15萬元理賠，籲請漁民速納保。

農業局漁業及近海管理所表示，「投保漁船保險」與穿著救生衣、裝設船舶自動識別系統（AIS）同樣重要。漁船保險主要是協助漁民在漁船發生事故時轉移經營風險，目前漁船保險理賠項目包括全損、推定全損、合理拖救及施救費用，以及火災修繕費用等。

農業局長馮祥勇並指出，政府鼓勵投保漁船保險，訂有「動力漁船所有人保險獎勵辦法」，依漁船總噸位級別，未滿20噸、20噸以上未滿50噸及50噸以上未滿100噸，分別補助4000元、6000元及8000元保險費。尤其20噸以下小型漁船筏納保，漁民可獲得全額保費補助。

經統計，台南市現有漁（船）筏共有1601艘，9成噸位在20噸以下，目前漁船筏保險艘數申請保險補助艘數為977艘，約佔全市總漁船筏的61.02%，換言之，仍有近4成未納保，不少漁船沒保費卻未投保，引起外界好奇。

漁業及近海管理所長吳國霖說，經查，多數漁民，漁船多年來循例都以「代辦」委託他人處理未注意，漁業及近海管理所近年加強宣導，請漁民朋友善用政府補助政策，就近洽船籍港所屬漁會辦事處，或電洽南市區漁會(06）3910609、南縣區漁會(06）7220391)申辦漁船筏保險。

吳國霖指出，去年丹娜絲颱風襲台，南市數艘漁船筏流失、全損，共有4艘漁船筏投保漁船保險獲得理賠，最高理賠金額15萬元，呼籲踴躍投保漁船保險，降低漁船發生事故時的財產損失，讓辛苦經營漁業事業多一層保障。