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安南爆炸案曝空地管理漏洞？台南清查全市856處空地強化管理

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區海佃路二段空地廢棄物爆炸案，引發市民對空地管理的疑慮。記者吳淑玲／攝影
台南市安南區海佃路二段空地廢棄物爆炸案，引發市民對空地管理的疑慮。記者吳淑玲／攝影

台南市安南區海佃路二段空地發生非法堆置廢棄物引發爆炸火警，外界憂心空地管理漏洞，台南市民政局清查截至今年7月底，全市列管認養空地共856處，總面積156.77公頃，其中綠美化509處、簡易停車場134處、運動場23處及其他公益性場地。市府將全面檢討空地認養制度，並清查全市認養空地是否有違規使用、堆置易燃物等公共安全疑慮。

民政局長李芳林表示，政府推動空地認養多年，鼓勵地主將閒置土地提供作為綠美化、臨時停車場、運動場及其他公益用途，目前全市856處認養空地中，約420多處是由里長協調地主後提出申請，其餘則由區公所等機關辦理認養。一般由區公所與地主簽訂認養契約，再交由里辦公處或相關權責單位負責日常維護管理。

市府指出，台南市都市發展局於2012年6月27日發布「台南市空地空屋管理自治條例」，由區公所負責空地空屋清查、造冊列管、違規事項查報，並輔導地主將閒置空地開闢為臨時停車場、綠美化、運動場或其他公益性活動場所。目前全市共有17個行政區全區適用、20個行政區部分適用相關法令。

其中，安南區海佃路二段342巷65號對面空地，就是此次爆炸火警涉及的認養案例。該筆土地面積約413平方公尺，安南區理想里辦公處於2024年1月向區公所提出申請，取得地主無償提供土地作為簡易臨時停車場，認養期限自2024年2月1日至2027年1月31日，由理想里辦公處負責日常管理、土地完整性及環境清潔維護。

市府強調，該案屬無償認養，契約明確限定用途為設置簡易臨時停車場供公眾使用，並未授權任何單位或個人將土地作為廢棄物、易燃物或雜物堆置場。若維護管理單位擅自同意堆置，涉及違反契約規定。

針對安南爆炸案暴露的管理問題，市府表示，事件發生後已主動提供相關公文、認養契約及巡查紀錄供檢調偵辦，並以不評論個案、不護短、也不迴避行政責任為原則，啟動制度檢討。

市府將於8月27日召開專案檢討會議，邀集各區公所及相關單位，全面清查目前列管的856處認養空地，重點檢查公共安全、土地實際使用情形，以及是否有違規轉借、移作他用或堆置易燃物等問題，同時督導區公所落實定期巡查。

此外，市府也將修正「台南市空地認養維護管理契約書」，強化區公所對維護管理單位的督導責任，增設定期及不定期稽查機制；若認養或維管單位無法善盡管理職責，將建立明確的撤換管理單位及終止認養機制，避免原本為活化閒置土地、改善環境的公益認養制度，反而成為違規使用或公共安全風險的漏洞。

台南市民政局長李芳林說明全市清查列管認養空地共856處，將強化區公所對維護管理單位的督導責任。記者吳淑玲／攝影
台南市民政局長李芳林說明全市清查列管認養空地共856處，將強化區公所對維護管理單位的督導責任。記者吳淑玲／攝影

台南市安南區海佃路二段空地廢棄物爆炸案，引發市民對空地管理的疑慮。記者吳淑玲／攝影
台南市安南區海佃路二段空地廢棄物爆炸案，引發市民對空地管理的疑慮。記者吳淑玲／攝影

爆炸 台南 空地

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