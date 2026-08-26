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南市府中元普渡祭典 供品循例捐愛心銀行

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市府今在民治中心辦理中元普渡祭典 ，部分供品循例捐愛心銀行。記者謝進盛／攝影
南市府今在民治中心辦理中元普渡祭典 ，部分供品循例捐愛心銀行。記者謝進盛／攝影

中元節將至，台南市政府今上午在民治市政中心舉行中元祈安普渡祭典，由市長黃偉哲率領市府各局處首長及同仁虔誠祭拜，部分供品將遵循捐贈台南市實物愛心銀行，讓供品化作溫暖與祝福，發揮惜食及公益關懷精神。

黃偉哲表示，中元普渡是台灣重要民俗文化，市府秉持敬天惜福、慎終追遠精神辦理祭典，同時響應環保祭祀理念，盼在傳承傳統文化之餘，也兼顧環境永續。市府透過每年辦理普渡祭典，祈求各項市政建設平安順利，也凝聚市府團隊向心力，共同為市民提供更優質的公共服務。

秘書處指出，今年普渡祭典持續落實「誠心祭拜、環保減碳、公益分享」理念，除維持莊嚴隆重的祭祀儀式，也響應紙錢減量、集中焚燒及以功代金等環保措施，以實際行動減少空氣污染，兼顧傳統信仰與環境保護。

此外，祭典結束後，部分普渡供品將依循往例捐贈台南市實物愛心銀行，讓供品化作溫暖與祝福，發揮惜食及公益關懷精神，將中元普渡的福氣分享給有需要的民眾，也讓傳統祭典更具公益價值。

南市府今在民治中心辦理中元普渡祭典 ，部分供品循例捐愛心銀行記者謝進盛／攝影
南市府今在民治中心辦理中元普渡祭典 ，部分供品循例捐愛心銀行記者謝進盛／攝影

南市府今在民治中心辦理中元普渡祭典 ，部分供品循例捐愛心銀行。記者謝進盛／翻影
南市府今在民治中心辦理中元普渡祭典 ，部分供品循例捐愛心銀行。記者謝進盛／翻影

中元普渡 愛心 供品 台南

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