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老菸廠變銀髮健身房 嘉義長輩練出肌力 逾8成體能進步

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉三界埔銀髮健身俱樂部安排專業講師帶領長輩進行肌力及平衡訓練，規律參與課程長輩前後測整體進步率逾8成。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義縣水上鄉三界埔銀髮健身俱樂部安排專業講師帶領長輩進行肌力及平衡訓練，規律參與課程長輩前後測整體進步率逾8成。圖／聖馬爾定醫院提供

嘉義縣水上鄉「三界埔銀髮健身俱樂部」活化閒置多年的三界埔驗菸廠，成為社區長輩運動據點。天主教聖馬爾定醫院近期針對規律參與課程的長輩進行前後測，發現下肢肌力、單腳平衡及身體穩定度均有改善，整體進步率超過8成，顯示規律運動有助延緩身體功能退化。

三界埔銀髮健身俱樂部由聖馬爾定醫院營運，院方表示，前後測結果顯示，多數長輩30秒起身站立次數增加，代表下肢肌力及功能性活動能力提升；單腳站立時間也明顯增長，身體左右重心更趨均衡，重心軌跡長度下降，反映平衡控制及身體穩定度有所進步。

院方說，數據改善也可反映在日常生活，從起身更有力、單腳站得更久，到身體重心控制更穩定，都有助降低長輩跌倒風險，維持行動能力及生活自主。

俱樂部平時安排專業講師指導，從器材操作、運動姿勢到訓練技巧，依長輩身體狀況提供適齡運動建議。課程內容包括肌力、平衡、伸展及功能性訓練，希望讓長輩循序漸進養成運動習慣，也降低操作器材不當造成運動傷害的風險。

除提升體能，俱樂部也透過固定課程及團體活動，增加社區長輩交流機會，鼓勵長輩走出家門，在運動之餘增加鄰里互動及社會參與。

「三界埔銀髮健身俱樂部」開放65歲以上長者免費參加，每周二、周五下午1時至4時，以及周三、周四上午8時至11時開放，報名專線05-2396200。

三界埔銀髮健身俱樂部由閒置多年的三界埔驗菸廠活化改造，長輩在寬敞空間進行肌力、平衡及功能性訓練，也增加社區交流機會。圖／聖馬爾定醫院提供
三界埔銀髮健身俱樂部由閒置多年的三界埔驗菸廠活化改造，長輩在寬敞空間進行肌力、平衡及功能性訓練，也增加社區交流機會。圖／聖馬爾定醫院提供

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