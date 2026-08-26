老菸廠變銀髮健身房 嘉義長輩練出肌力 逾8成體能進步

嘉義縣水上鄉「三界埔銀髮健身俱樂部」活化閒置多年的三界埔驗菸廠，成為社區長輩運動據點。天主教聖馬爾定醫院近期針對規律參與課程的長輩進行前後測，發現下肢肌力、單腳平衡及身體穩定度均有改善，整體進步率超過8成，顯示規律運動有助延緩身體功能退化。

三界埔銀髮健身俱樂部由聖馬爾定醫院營運，院方表示，前後測結果顯示，多數長輩30秒起身站立次數增加，代表下肢肌力及功能性活動能力提升；單腳站立時間也明顯增長，身體左右重心更趨均衡，重心軌跡長度下降，反映平衡控制及身體穩定度有所進步。

院方說，數據改善也可反映在日常生活，從起身更有力、單腳站得更久，到身體重心控制更穩定，都有助降低長輩跌倒風險，維持行動能力及生活自主。

俱樂部平時安排專業講師指導，從器材操作、運動姿勢到訓練技巧，依長輩身體狀況提供適齡運動建議。課程內容包括肌力、平衡、伸展及功能性訓練，希望讓長輩循序漸進養成運動習慣，也降低操作器材不當造成運動傷害的風險。

除提升體能，俱樂部也透過固定課程及團體活動，增加社區長輩交流機會，鼓勵長輩走出家門，在運動之餘增加鄰里互動及社會參與。

「三界埔銀髮健身俱樂部」開放65歲以上長者免費參加，每周二、周五下午1時至4時，以及周三、周四上午8時至11時開放，報名專線05-2396200。