沙德爾颱風逼近菜價漲 朴子里長揪團高麗菜助農友顧婆媽荷包

接連多日低氣壓帶來豐沛雨勢，加上颱風沙德爾逼近，嘉縣農作物受損，市場菜價上漲。為減輕婆婆媽媽採買蔬菜負擔，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭出手揪團，幫助「幸福朴子人」社群網友、來自南投羅娜部落高山菜農「阿翔」銷售高麗菜，透過產地直送、預購方式，讓農友增加收益，也讓民眾買到新鮮、價格實惠高麗菜。

楊石旭表示，天候不穩定，颱風又逼近，菜價容易受到供應量影響而波動，婆婆媽媽買菜時最有感。因此，他想到社群中種植高山高麗菜的「阿翔」，再次協助揪團，減少農產品從產地到消費者之間的中間環節，讓農民與消費者直接對接。「阿翔」上午從南投縣羅娜部落高山菜園現採高麗菜，載著滿滿1車直接送往朴子。楊石旭在「幸福朴子人」臉書社群發文號召預購，希望在颱風來襲前，協助農友把一車高麗菜銷售完畢。

楊石旭說，日前「阿翔」也曾載1車高麗菜到朴子販售，但當天上午6點適逢風雨，街道人潮不多，讓「阿翔」帶滿車高麗菜苦等。這次颱風又接近，因此他透過社群提前預購，希望降低農友銷售壓力，也避免民眾冒雨排隊。

高山高麗菜每顆約3台斤，單顆80元，2顆優惠價150元，下午在朴子鎮安宮前取貨。楊石旭呼籲社群鄉親發揮向心力，大家一人買一顆、2顆，就能迅速消化整車高麗菜，讓「阿翔」不必再冒著風雨守著一車蔬菜，更能把辛苦種植的成果轉化為實際收入。這場由里長牽線、社群網友響應的「一車高麗菜」行動，看似只是一次團購，背後卻串起南投高山農民與嘉義朴子消費者。楊石旭喊話，風雨可以來，但高麗菜不能剩，希望大家用實際採購行動，替辛苦務農的阿翔加油。