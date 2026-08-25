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豪大雨農損逾9600萬 嘉南高屏畜牧、台南魚塭養殖納天然災害現金救助

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今公告第3波救助地區與品項，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣畜牧全品項（畜禽舍、堆肥舍除外），以及台南市魚塭養殖全品項辦理現金救助與低利貸款。圖／農業部提供
農業部今公告第3波救助地區與品項，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣畜牧全品項（畜禽舍、堆肥舍除外），以及台南市魚塭養殖全品項辦理現金救助與低利貸款。圖／農業部提供

南部地區連日降下豪大雨，造成農產業災損。農業部今晚間公告第3波救助地區與品項，包括嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣畜牧全品項（畜禽舍、堆肥舍除外），以及台南市魚塭養殖全品項辦理現金救助與低利貸款，協助農漁民災後盡速復原復耕。

根據農業部統計，截至今傍晚全台農業損失達新台幣9661萬元，以嘉義縣損失4177萬元（占43％）、雲林縣損失2702萬元（占28％）、台南市損失975萬元（占10％）、屏東縣損失918萬元（占9％）及高雄市損失839萬元（占9％）較為嚴重。

農產損失部分，農作物被害面積1351公頃，主要受損作物為木瓜，其次為番石榴、落花生、蔥及竹筍等。

農業部表示，為讓農漁民盡快恢復生產，農業部啟動「因應8月下旬豪雨災情」專案，並陸續主動辦理農業天然災害現金救助及低利貸款公告 ，今晚間公告第3波救助地區與品項，包括嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣畜牧全品項（畜禽舍、堆肥舍除外），以及台南市魚塭養殖全品項辦理現金救助與低利貸款，協助農漁民早日復原復耕。

台南 農損 嘉義

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