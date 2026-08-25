豪大雨農損逾9600萬 嘉南高屏畜牧、台南魚塭養殖納天然災害現金救助

雲林縣議會定期會今天是縣長張麗善最後一次施政報告，各黨團輪番肯定張縣長八年政績，使會議跨過中午到下午近2時仍未休息用餐，尤其練武出身的議員李明哲除以武術作揖，向縣長表達謝意，還問她是什麼樣的心態和動力，能夠八年如一日腳步沒停過？張麗善起身回答，談及八年施政心情不禁哽咽，頗有「畢業」前離情依依之感。

2026-08-25 14:35