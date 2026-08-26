中斷10年台南－武漢航線傳年底復飛 市府：沒收到申請

台南航空站預計十月新增直飛越南河內，傳出還有中國大陸的航空公司將再次經營「台南–武漢」航線；議員昨也要求爭取繼續增加短程的國際線，市府表示，「兩個半到三小時」的亞洲航點都會努力。

據了解，中國東方航空二○一三年先提供武漢直飛台南包機航班，載客率相當不錯，隔年八月起改為固定航班，每周三、六各有一班次，然而二○一六年停飛；該航線中斷十年後，近期中國東方航空官方曝光預計年底前復飛，單程飛行時間約三小時。

對此，觀旅局長林國華回應，尚未接獲東方航空向民航局提交復飛申請，相關航點開拓仍在積極洽談中，等待正式簽約談妥後，會第一時間公布；他也說，台南武漢航線確實曾有高達九成六載客率，顯示具備極高的市場潛力與商業價值，任何有助台南觀光發展的航點皆樂觀其成。

台南航空站去年迎來台灣虎航推出台南飛日本熊本航線，市府本月再宣布，越捷航空十月廿五日新增台南直飛河內，每周一、三、五、日共四班，成為目前台南首條飛東南亞航線。

市議員林冠維質詢說，距離台南航程三點五小時內可抵達旅遊熱點，包括南韓、澳門、泰國、越南、香港、新加坡，希望持續向中央、航空公司溝通爭取。

林國華表示，市府針對國際航線拓點相當努力，經評估適合發展、約三小時內航程的亞洲航線，包括南韓、澳門、泰國、香港等地，皆是未來積極爭取目標。