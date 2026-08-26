台南機場規模六都最小…地方盼翻新、增店 航空站：暫無此規畫

台南航空站去年突破疫情後零國際航班窘境，迎來日本沖繩、熊本國際航線固定航班，不過機場規模仍是六都最小，有旅客認為，通關快速，但候機室太擠；議員昨質詢說，設備「太簡陋、老舊」，不符六都國際機場規模，應向中央爭取全面整修。

南市觀旅局說明，台南航空站屬中央權管二線國際機場，兼具軍民合用，因此仍有宵禁、維修量能不足等限制，將持續爭取中央協助，強化CIQS通關量能、航機地勤設備、加水等周邊設施，並加速免稅店及商業招商，引進優質店家，提升候機環境與旅運服務品質。

台南航空站雖定調為國際機場，站內大廳目前僅設置一處餐飲及伴手禮紀念品商店，海關管制區內則有免稅商店，皆有業者進駐營運，不過受限於航空站空間大小關係，暫時恐無法容納更多業者及商店進駐。

近期暑假出國旅遊潮，許多旅客搭國際航班都會在起飛前兩至三小時就抵達機場，有旅客分享，從台南機場飛日本，提前一至一個半小時即可，否則台南機場非常小，當地勤辦完相關業務後，「待在機場真的會很無聊，且候機室也相當擁擠」。

市議員林冠維質詢說，台南身為六都之一，機場設施現狀顯得「太簡陋、太老舊」，難以符合國際級機場規模，呼籲市府應向中央爭取補助進行全面翻修，優化硬體設施，增加免稅商店及多元服務，共同為台南帶來更多觀光與經濟效益。

台南去年底啟航飛熊本、沖繩，航空站表示，多數旅客回饋赴日旅遊便利，整體通關流程快速，尚未接獲候機室擁擠的反映，而航廈設備及空間仍足以因應現有旅運量，暫無大規模改善計畫。

航空站指出，航站內、外候機室總座位數約五五○席，近期也將到站二樓空間改設為旅客候機室，約可增加五十席休憩座位，暫時足夠，未來若國際航班成長至每天六至八航班次，將視實際旅運需求，適時檢討並調整入出境作業動線及空間配置，以提升整體作業效率並滿足旅客需求。