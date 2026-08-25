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嘉市交通罰款收1.22億、死亡增19人引質疑 市府：不是搶錢是在搶命

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行人過馬路示意圖。記者邱德祥／攝影
行人過馬路示意圖。記者邱德祥／攝影

小民參政歐巴桑聯盟嘉義市議員參選人陳玥妗、林詩涵今天表示，嘉義市2025年交通違規罰款收入達1.22億元，但交通事故30日死亡人數較2023年增加19人，增加人數為全國最多，要求公開經費流向及十大高風險路口。嘉義市府回應，交通違規處罰「不是在搶錢而是在搶命」，罰款運用均依相關規定辦理。

陳玥妗表示，依嘉義市交通作業基金2025年12月會計報告，違規罰款收入累計實際數1億2244萬7462元，是原編預算5069萬6000元的2.42倍，但相關資料分散在基金月報、工程資料及新聞稿，市民難以了解經費究竟用在哪些計畫、路口，以及工程完成後事故是否下降。

林詩涵說，市府曾以A1事故死亡人數下降說明道安成果，但A1僅統計事故後24小時內死亡；交通部30日死亡統計顯示，嘉義市2025年較2023年增加19名死者。另市警局事故分析顯示，2020年至2024年，12至17歲青少年交通事故傷亡人口率增加82.69%，70歲以上增加77.53%。

兩人並舉北港路世賢路至中興路、嘉基前忠孝路與保健街口、上海路與青年街口，以及嘉雄、北興陸橋下橋處等交通動線為例，認為市府應依事故資料全面盤點高風險路口，排定改善順序，並在工程完成後持續追蹤事故及傷亡變化。

陳玥妗、林詩涵要求市府30日內公布2025年交通作業基金收入、支出及成果對照表，揭露主要工程經費、地點、進度及追蹤方式；另每年公布十大高風險路口、近3年事故情形、改善方法及期限，工程完成半年及1年後公布追蹤結果。

嘉義市府表示，交通違規處罰目的不是搶錢，而是希望透過處罰給違規者警示，「是在搶命」，讓所有用路人都能安全回家。至於交通違規罰款運用，相關支應優先項目已有明文規範，市府均依相關規定辦理。

小民參政歐巴桑聯盟嘉義市東、西區市議員參選人陳玥妗、林詩涵等人，要求市府公布交通罰款經費流向及十大高風險路口改善成效。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供
小民參政歐巴桑聯盟嘉義市東、西區市議員參選人陳玥妗、林詩涵等人，要求市府公布交通罰款經費流向及十大高風險路口改善成效。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供

小民參政歐巴桑聯盟嘉義市議員參選人林詩涵（右）、陳玥妗（左）質疑嘉義市2025年交通違規罰款收入達1.22億元，但交通事故死亡增加，要求市府公開經費用途及改善成效。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供
小民參政歐巴桑聯盟嘉義市議員參選人林詩涵（右）、陳玥妗（左）質疑嘉義市2025年交通違規罰款收入達1.22億元，但交通事故死亡增加，要求市府公開經費用途及改善成效。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供

罰款 死亡 嘉義

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