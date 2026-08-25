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雲林七鄉鎮衛生所醫療設備不足 大山電纜副董蘇文寬捐百萬補齊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台北市雲林同鄉總會副理事長、大山電纜副董蘇文寛（右六）得知雲林7個鄉鎮衛生所醫療設備不足，慷慨解囊捐贈120多萬元添購設備，為故鄉盡心力。記者蔡維斌／攝影
台北市雲林同鄉總會副理事長、大山電纜副董蘇文寛（右六）得知雲林7個鄉鎮衛生所醫療設備不足，慷慨解囊捐贈120多萬元添購設備，為故鄉盡心力。記者蔡維斌／攝影

台北市雲林同鄉總會副理事長、大山電纜副董蘇文寛得知雲林多個鄉鎮的衛生所，尤其偏鄉雖已有醫師進駐，但醫療設備不足，即慷慨解囊捐贈120多萬元協助斗六、西螺、古坑、林內、崙背、元長及口湖等7所衛生所添購設備，為故鄉醫療盡心力。

今天下午捐贈儀式由雲林縣長張麗善主持，衛生局長曾春美、台北市雲林同鄉總會理事長王茂生、七所衛生所主任到場見證。蘇文寬表示，旅北打拚30多年，常心繫故鄉，除時常響應同鄉會的公益獎助學金、設備捐贈，最近從總會長王茂生得知雲林有七鄉鎮的衛生所醫療設備不足，共計17項設備約121萬元，希望自己小小的力量，能幫家鄉提升醫療。

曾春美表示，捐贈設備包括視力檢查、血壓量測、X光數位化、體脂檢測及牙科診療等項目，其中，視力檢查設備可協助長者就近完成高齡駕駛換照體檢，減少奔波，原本無牙醫鄉的口湖衛生所也增加牙科診療設備，有助提升沿海牙科醫療量能，讓居民獲得更便利的健康照護。

古坑衛生所X光設備仍是老式洗片機，主任陳盈谷說，放射師照射後需沖洗顯影，民眾需要等待約一周時間才能看報告，加上傳統底片耗材已不易購得，因此半年前被迫停止X光服務，如今有了X光數位設備，只要短短幾分鐘就可看片，方便多了。

一份心意連結的是對家鄉的情感，一份付出更傳遞對母縣深厚關懷，王茂生表示，蘇副理事長以實際行動回饋家鄉，用愛鄉熱情為家鄉注入溫暖，值得嘉許。張麗善說，衛生所是守護鄉親健康的第一線，尤其偏鄉更為重要，感謝蘇文寬看見地方需求，彌補醫療不足，用心感人。

台北市雲林同鄉總會副理事長、大山電纜副董蘇文寛（左四）得知雲林7個鄉鎮衛生所醫療設備不足，慷慨解囊捐贈120多萬元添購設備，為故鄉盡心力。記者蔡維斌／攝影
台北市雲林同鄉總會副理事長、大山電纜副董蘇文寛（左四）得知雲林7個鄉鎮衛生所醫療設備不足，慷慨解囊捐贈120多萬元添購設備，為故鄉盡心力。記者蔡維斌／攝影

電纜 雲林 衛生所

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