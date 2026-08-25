最長82歲、最年輕23歲 全國孝行獎30個跨世代照顧故事感動嘉義

第44屆全國孝行獎表揚典禮今天下午在嘉義縣登場，30名孝行楷模接受表揚，最高齡得主82歲、最年輕23歲，被照顧者則有5名百歲人瑞，最高齡108歲。賴清德總統表示，現代孝道應與時俱進，包含「及時、尊嚴、同行」3個新意義，政府推動長照3.0，就是希望國家與家庭一起盡孝。

全國孝行獎自1983年舉辦，今年邁入第44屆，近年因應家庭及照顧型態改變，評選分為長期陪護、善用資源、扶助實現、同心協力及顯親傳孝5組。

今年最高齡得主是宜蘭縣82歲陳正子，她照顧百歲母親超過20年，家中樓梯陡峭，她用身體撐在母親後方協助上下樓，並將床舖放在母親旁夜夜陪伴；最年輕為台南市23歲學生邱俊頤。台北市學生楊儀珈則運用醫護與數位學習專業，開發輔助溝通系統，協助車禍後失語的父親重新表達。

賴清德總統說，「百善孝為先」，與時俱進的孝道有3個意義，第一是「及時」，愛要現在說、現在做，不要等到子欲養而親不在；第二是「尊嚴」，讓長輩活得有笑臉、有選擇、有自己的生活；第三是「同行」，行孝可以全家、社區一起，國家也要一起。

他表示，全台目前已有超過1萬5000個長照服務據點、超過10萬名長照服務人員，長照3.0將串聯居家、復能、失智照顧、社區及喘息服務，智慧科技輔具租賃新制也已上路，讓家庭能依長輩需求更換輔具，減輕負擔。

賴清德總統並引用翁章梁日前表揚模範父親時所說，「如果不好意思開口，就用LINE傳訊息表達心意」，接著說，「傳完LINE以後，如果可以的話還是回家陪陪爸爸、媽媽」，父母一定會更窩心。

翁章梁表示，孝順是台灣文化中很濃厚的共識，他過去常問從外地回嘉義的中年人為何返鄉，大約問10人就有8人回答「長輩老了，要回來照顧」。長期照護並不容易，這次得獎者都以實際行動突破「久病無孝子」的考驗。

嘉義縣今年有2組楷模獲獎，水上鄉黃譓庭與丈夫黃翊銓攜手照顧失智母親長達12年；中埔鄉李家菊從緬甸嫁來台灣後，十餘年照顧夫家長輩及罹病丈夫，丈夫今年病逝後，仍持續照顧婆婆。

賴清德總統另提到近期豪雨及沙德爾颱風動向，表示嘉義縣已針對易淹水地區部署抽水設備，中央與地方正密切掌握颱風動向，呼籲民眾做好防颱準備。

賴清德總統今天出席第44屆全國孝行獎表揚典禮，表示與時俱進的孝道有「及時、尊嚴、同行」3個新意義。記者李宗祐／攝影

賴清德總統頒發全國孝行獎給孝行楷模，頒獎表揚顯親傳孝組台中市陳雪霞。圖／嘉義縣政府提供

第44屆全國孝行獎表揚典禮今天在嘉義縣舉行，30名孝行楷模接受表揚。記者李宗祐／攝影

嘉義縣孝行楷模水上鄉黃譓庭（右三）與丈夫黃翊銓攜手照顧失智母親長達10年，獲全國孝行獎肯定，並由賴清德總統頒獎表揚。圖／嘉義縣政府提供

賴清德總統出席全國孝行獎表揚典禮，離場時向現場民眾揮手致意。記者李宗祐／攝影

賴清德總統今天出席全國孝行獎表揚典禮，與獲獎孝行楷模及出席貴賓合影。記者李宗祐／攝影

賴清德總統今天出席第44屆全國孝行獎表揚典禮，表示與時俱進的孝道有「及時、尊嚴、同行」3個新意義。記者李宗祐／攝影

賴清德總統頒發全國孝行獎給最高齡得主、宜蘭縣82歲陳正子，她照顧百歲母親超過20年。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣孝行楷模水上鄉黃譓庭（右）與丈夫黃翊銓攜手照顧失智母親長達12年，獲全國孝行獎肯定。記者李宗祐／攝影

賴清德總統頒獎表揚孝行楷模，肯定來自苗栗縣扶助實現組得獎者劉新娥的付出。圖／嘉義縣政府提供