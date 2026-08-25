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台南孔廟建廟360年 啟蒙大典「硃砂啟智」9月19日登場
今年是全台首學台南孔廟建廟360年，台南市政府今天宣布，2026孔廟文化節啟蒙大典「硃砂啟智」預定9月19日登場，由市長黃偉哲為小一新生點硃砂，開智慧，展開人生學習歷程。
南市府文化局今天發布新聞稿指出，2026孔廟文化節啟蒙大典「硃砂啟智」，9月1日中午12時開放線上報名，限額120人，作為啟發每名學子良善與智慧的起「點」，給予「可圈可點」的期許。
文化局表示，古人閱讀、批閱文章時，習慣以「圈」或「點」標記精彩字句。2026台南孔廟建廟360年，孔廟文化節也取自360度圓滿循環，以幾何學、時間刻度的圓「圈」及孔廟代表台灣教育原「點」作為核心，串聯啟蒙大典、特展等活動，讓孔廟融入城市生活圈。
此外，當天「硃砂啟智」現場將提供沙龍照收費服務，讓參與啟蒙大典的小一新生和孔廟古蹟景緻結合，留下兼具古典韻味與個人特色的紀念照，讓傳統文化以更貼近當代生活的方式呈現。
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