快訊

豪雨釀台南安南淹水…車輛輾水坑後車牌掉了 他一天撿16面送警局

土石鬆軟積水未退 屏東縣春日鄉、7村里明停班停課

五熊毀日本國寶遭逮！日媒街訪台人店長 「神回6字」全網笑翻

聽新聞
0:00 / 0:00

台南孔廟建廟360年 啟蒙大典「硃砂啟智」9月19日登場

中央社／ 台南25日電

今年是全台首學台南孔廟建廟360年，台南市政府今天宣布，2026孔廟文化節啟蒙大典「硃砂啟智」預定9月19日登場，由市長黃偉哲為小一新生點硃砂，開智慧，展開人生學習歷程。

南市府文化局今天發布新聞稿指出，2026孔廟文化節啟蒙大典「硃砂啟智」，9月1日中午12時開放線上報名，限額120人，作為啟發每名學子良善與智慧的起「點」，給予「可圈可點」的期許。

文化局表示，古人閱讀、批閱文章時，習慣以「圈」或「點」標記精彩字句。2026台南孔廟建廟360年，孔廟文化節也取自360度圓滿循環，以幾何學、時間刻度的圓「圈」及孔廟代表台灣教育原「點」作為核心，串聯啟蒙大典、特展等活動，讓孔廟融入城市生活圈。

此外，當天「硃砂啟智」現場將提供沙龍照收費服務，讓參與啟蒙大典的小一新生和孔廟古蹟景緻結合，留下兼具古典韻味與個人特色的紀念照，讓傳統文化以更貼近當代生活的方式呈現。

孔廟 台南 文化局

延伸閱讀

作曲家許常惠逝世25週年紀念音樂會 9月起登場

中醫師感恩神農大帝庇佑發願建廟 連年20多人拜後考上醫學系傳為美談

業者解約…台南321巷藝術聚落 重開園添變

原台南刑務所委外經營 年底開幕

相關新聞

最長82歲、最年輕23歲 全國孝行獎30個跨世代照顧故事感動嘉義

第44屆全國孝行獎表揚典禮今天下午在嘉義縣登場，30名孝行楷模接受表揚，最高齡得主82歲、最年輕23歲，被照顧者則有5名百歲人瑞，最高齡108歲。賴清德總統表示，現代孝道應與時俱進，包含「及時、尊嚴、同行」3個新意義，政府推動長照3.0，就是希望國家與家庭一起盡孝。

雲林縣長張麗善任內最後施政報告 議員李明哲一句話讓她哽咽回話

雲林縣議會定期會今天是縣長張麗善最後一次施政報告，各黨團輪番肯定張縣長八年政績，使會議跨過中午到下午近2時仍未休息用餐，尤其練武出身的議員李明哲除以武術作揖，向縣長表達謝意，還問她是什麼樣的心態和動力，能夠八年如一日腳步沒停過？張麗善起身回答，談及八年施政心情不禁哽咽，頗有「畢業」前離情依依之感。

台泥綠能訪視嘉義獨居長者送暖 9旬婦跌倒獲及時救援送醫

台泥綠能公司響應祖父母節，發起「台泥好鄰居」行動，近日訪視嘉義地區獨居長者時，遇到一名9旬婦人在家跌倒，立即聯繫救護車協助送醫，幸好及時就醫目前已無大礙，婦人感謝台泥綠能團隊，不只關懷探訪，還致贈鱸魚精、保久乳等，讓她感受到關心及溫暖。

消失10年航線有望復航？ 網傳武漢直飛台南年底復飛 南市府回應了

台南航空站國際航線拓展備受各界關注，近期中國東方航空官方曝光消息，預計在今年底前開設「武漢直飛台南」的新航線，單程飛行時間約3小時。對此，台南市觀旅局長林國華回應，相關航點開拓仍在積極洽談中，等待正式簽約談妥後，會第一時間公布。

從搜救到救護全面升級 嘉義縣2498萬建消防實戰訓練塔

嘉義縣因應極端氣候及複合型災害挑戰，縣府自籌2498萬元經費興建「多功能綜合訓練場」，今天上午舉行動土典禮，將打造地上4層消防綜合訓練塔。縣長翁章梁表示，精良訓練是第一線消防人員發揮戰力、確保自身安全的重要後盾，期盼透過多功能場域演練，提升救災救護量能。

新加坡躍居嘉市外籍旅客第3 市府赴星媒合搶旅客來嘉留宿

嘉市國際觀光市場持續升溫，上半年住宿人次121萬2776人次，較去年同期增加15萬8193人次、年增約15%，其中新加坡旅客躍居外籍旅客第3名。看準新加坡旅客偏好自由行、深度體驗，市府連續第2年赴新加坡推廣觀光，透過商務媒合完成27場洽談，力爭旅行社將嘉義納入常態旅遊產品，讓國際旅客不只「到嘉義」，更能「留嘉過夜」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。