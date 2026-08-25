雲林縣長張麗善任內最後施政報告 議員李明哲一句話讓她哽咽回話

雲林縣議會定期會今天是縣長張麗善最後一次施政報告，各黨團輪番肯定張縣長八年政績，使會議跨過中午到下午近2時仍未休息用餐，尤其練武出身的議員李明哲除以武術作揖，向縣長表達謝意，還問她是什麼樣的心態和動力，能夠八年如一日腳步沒停過？張麗善起身回答，談及八年施政心情不禁哽咽，頗有「畢業」前離情依依之感。

今天議會進入施政報告，由議長黃凱主持，議會民意聯盟、誠信聯盟、國民黨等黨團總召和議員到場，這也是張麗善卸任前最後一次施政報告，就八年來整體施政向議會進行縣政總結報告。

隨後議員輪番肯定縣長張麗善八來的辛勞和施政成績，國民黨團總召李明哲對縣長政績除表肯定之外，也以西螺七崁武術園區歷經20多年終得以開工，縣長堪稱是武界「阿善師」。身為武術人的李明哲當場以武人作揖行禮，向張麗善表達最高敬意。

李明哲並詢問縣長是用什麼樣心境，能夠八年來從一而終和上任之初一樣，對縣政腳步從沒停過。張麗善指出，她是本著敬業精神，可能和她是醫療人員出身有關，一本初衷、一肩扛起就是為把每件事做好，才讓鄉親感受到縣府的存在和努力。

張麗善談到努力被看見和個人心境時，不禁哽咽，讓在場議員為之動容。最後各黨團和縣府團隊合照留留念，頗有畢業式離情之感。

會議結束議會各黨團和縣長張張麗善率縣府團隊合照留念。記者蔡維斌／攝影