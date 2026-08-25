台泥綠能訪視嘉義獨居長者送暖 9旬婦跌倒獲及時救援送醫

台泥綠能公司響應祖父母節，發起「台泥好鄰居」行動，近日訪視嘉義地區獨居長者時，遇到一名9旬婦人在家跌倒，立即聯繫救護車協助送醫，幸好及時就醫目前已無大礙，婦人感謝台泥綠能團隊，不只關懷探訪，還致贈鱸魚精、保久乳等，讓她感受到關心及溫暖。

台泥綠能表示，嘉義縣老化指數達291.69%，居全台之冠，台泥綠能2024年起支持在地綠色照顧，訪視對象多為80至90歲獨居或行動不便長者，今年與龍蛟村長黃銘弘走訪村內高齡及獨居長者，送上方便飲用的鱸魚精、保久乳及手持小電風扇組成的「高溫關懷禮包」。

台泥綠能團隊跟著黃銘弘逐戶探訪時，恰巧遇到一名9旬獨居婦人跌倒在家，趕緊上前關心身體狀況，協助聯繫救護車送醫。台泥綠能表示，因為及時伸出援手，婦人獲得救助，對高齡獨居長者而言，定期訪視不只是一聲問候，更是及早發現需求、串起社區支持的重要一環。

台泥綠能指出，台泥綠能在嘉義布袋、義竹一帶設有漁電共生案場，2025年收成的1.6萬台斤自養鱸魚，今年關懷訪視送出自製鱸魚精，將在地養殖成果轉化為送給在地長者的營養補給，常溫即可飲用非常便利，適合作為銀髮族群的日常營養補給，未來將持續支持在地綠色照顧。