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消失10年航線有望復航？ 網傳武漢直飛台南年底復飛 南市府回應了
台南航空站國際航線拓展備受各界關注，近期中國東方航空官方曝光消息，預計在今年底前開設「武漢直飛台南」的新航線，單程飛行時間約3小時。對此，台南市觀旅局長林國華回應，相關航點開拓仍在積極洽談中，等待正式簽約談妥後，會第一時間公布。
據了解，東方航空在2013年原先僅提供武漢直飛台南包機航班，因載客率相當不錯，隔年8月起改為固定航班，並在每周三、六各有一班次，然而在2016年卻因故停飛；該航線中斷10年後，近期傳出東方航空有意復飛台南武漢航線，引發旅客議論。
林國華表示，台南市政府針對國際航線拓點相當積極努力，經評估適合發展航程的航線約3小時內的亞洲航線，包括韓國、澳門、泰國及香港等地，皆是未來積極爭取目標；針對近期引起熱議的「台南-武漢」航線復航消息，目前尚未接獲東方航空向民航局正式提交復飛申請。
林國華也說，台南武漢航線在2016年停飛前，確實曾擁有高達9成6載客率，顯示其具備極高的市場潛力與商業價值，對台南觀光也具備指標性意義，後續將積極與航空公司及民航局保持聯繫，任何有助台南觀光發展的航點皆樂觀其成。
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