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從搜救到救護全面升級 嘉義縣2498萬建消防實戰訓練塔

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁在動土典禮上致詞。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣長翁章梁在動土典禮上致詞。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣因應極端氣候及複合型災害挑戰，縣府自籌2498萬元經費興建「多功能綜合訓練場」，今天上午舉行動土典禮，將打造地上4層消防綜合訓練塔。縣長翁章梁表示，精良訓練是第一線消防人員發揮戰力、確保自身安全的重要後盾，期盼透過多功能場域演練，提升救災救護量能。

動土典禮由翁章梁、消防局長蔡建安等人主持祭祀及動土儀式。縣府表示，隨著氣候變遷與社會發展，各類災害型態日益複雜，傳統設施難以滿足複合型救災需求，因此規畫興建多功能綜合訓練場，作為全縣消防人員定期演練及深化救災技能的核心基地。

消防局表示，工程規畫興建地上4層、總樓地板面積約1015平方公尺的鋼構消防綜合訓練塔，結合多層平台、空橋、斜坡步道及戶外實景訓練空間，可針對消防、救助及災害應變等不同情境組合演練，強化消防人員臨場判斷與應變能力。

翁章梁說，消防工作攸關大眾生命財產安全，嘉義縣搜救隊已通過內政部認證，取得中級搜救認證，救護車也配置12導程心電圖等醫療設備，在醫師指導下精進院前救護。他形容，傷病患一進入救護車，「就如同進到醫院急診室一樣」，希望持續提升救護品質及緊急處置能力。

翁章梁表示，縣府持續投入消防基礎建設，希望未來透過多功能訓練場域，讓消防人員面對各類突發狀況前，都有機會反覆模擬、演練，持續精進救災救護技能，不僅提升救援效率，也保障鄉親及第一線消防人員安全。

嘉義縣長翁章梁及與會貴賓進行動土儀式。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣長翁章梁及與會貴賓進行動土儀式。圖／嘉義縣消防局提供

「嘉義縣消防局多功能綜合訓練場」3D 模擬圖。圖／嘉義縣消防局提供
「嘉義縣消防局多功能綜合訓練場」3D 模擬圖。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣長翁章梁及與會貴賓在「嘉義縣消防局多功能綜合訓練場」新建工程動土典禮會場合影留念。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣長翁章梁及與會貴賓在「嘉義縣消防局多功能綜合訓練場」新建工程動土典禮會場合影留念。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 訓練 翁章梁

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