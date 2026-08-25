快訊

前天稱預算刪減電話勘災 卓榮泰今現身屏東：早已安排勘災行程

台積電與金控雙雄聯手反撲 台股開低走高收漲407點

指南宮大火消防員忙到上午才返隊 曝熱浪逼臉「殿前石獅燒到爆裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

曾文水庫洩洪 增加滯洪空間兼沖淤

中央社／ 台南25日電

曾文水庫集水區近日降下豐沛雨量，水庫水位於今天清晨5時達滿庫水位高程230公尺，南區水資源分署於6時開啟溢洪道放水，進行下游河道淤泥暫置場沖淤作業，增加水庫滯洪空間。

經濟部水利署南區水資源分署發布新聞稿指出，經評估後續仍有約5000萬立方公尺入庫水量，於今日6時開啟溢洪道放水，8時起調整放水量為每秒950立方公尺，進行下游河道淤泥暫置場沖淤作業，同時增加水庫滯洪空間，以因應颱風沙德爾可能帶來的降雨，確保水庫及下游防洪安全。

南水分署指出，曾文水庫為南部地區重要水資源設施，維持有效庫容及延長水庫使用壽命，是永續經營重要工作，除持續透過陸挖及抽泥辦理水庫清淤，也會在水情條件適宜時進行沖淤作業，落實「還砂於海」，在兼顧蓄水需求及水庫安全的前提下，將水庫清出的淤泥沖至海域，提升水資源利用效益。

南水分署指出，考量颱風沙德爾後續可能影響台灣，將持續密切掌握氣象預報、集水區降雨、水庫入流及下游河川水情，並依實際水情及防洪需求，滾動檢討曾文水庫放水操作，兼顧蓄水、防洪與防淤需求。

南區水資源分署提醒，曾文水庫放水期間，下游河道水位及流量將明顯增加，民眾切勿進入河床及河道活動，沿岸民眾應隨時留意放水警報及最新水情資訊，維護自身安全。

曾文水庫 水庫 曾文水庫集水區

延伸閱讀

台灣最大曾文水庫進水超過滿水位 下午六點洩洪呼籲民眾遠離下游

雨下不停仁義潭滿庫溢流 湖畔大樓雲霧繚繞美成海市蜃樓

中南部豪雨395件淹水 水利署：近9成地區陸續退水

空拍畫面曝光！萬里溪堰塞湖4小時狂降4.7公尺 約百萬噸水量流出

相關新聞

消失10年航線有望復航？ 網傳武漢直飛台南年底復飛 南市府回應了

台南航空站國際航線拓展備受各界關注，近期中國東方航空官方曝光消息，預計在今年底前開設「武漢直飛台南」的新航線，單程飛行時間約3小時。對此，台南市觀旅局長林國華回應，相關航點開拓仍在積極洽談中，等待正式簽約談妥後，會第一時間公布。

從搜救到救護全面升級 嘉義縣2498萬建消防實戰訓練塔

嘉義縣因應極端氣候及複合型災害挑戰，縣府自籌2498萬元經費興建「多功能綜合訓練場」，今天上午舉行動土典禮，將打造地上4層消防綜合訓練塔。縣長翁章梁表示，精良訓練是第一線消防人員發揮戰力、確保自身安全的重要後盾，期盼透過多功能場域演練，提升救災救護量能。

新加坡躍居嘉市外籍旅客第3 市府赴星媒合搶旅客來嘉留宿

嘉市國際觀光市場持續升溫，上半年住宿人次121萬2776人次，較去年同期增加15萬8193人次、年增約15%，其中新加坡旅客躍居外籍旅客第3名。看準新加坡旅客偏好自由行、深度體驗，市府連續第2年赴新加坡推廣觀光，透過商務媒合完成27場洽談，力爭旅行社將嘉義納入常態旅遊產品，讓國際旅客不只「到嘉義」，更能「留嘉過夜」。

台南、高雄超大豪雨 經濟部：中央地方攜手強化防洪韌性

經濟部關切台南、高雄淹水災情與應變處置，為強化中央與地方防汛合作，次長賴建信率水利署副署長陳建成南下與高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲共同實地了解高雄二仁溪及田寮月世界地區積淹水情形及可能原因，以及台南仁德、永康大灣地區現三爺溪流域、仁德市區及大灣地區排水系統、抽水站及滯洪池等防洪設施運作情形。

雨下不停仁義潭滿庫溢流 湖畔大樓雲霧繚繞美成海市蜃樓

接連梅雨、西南氣流、颱風外圍，以及低壓帶影響，嘉義迎來豐沛降雨，仁義潭、蘭潭2座水庫水情大幅回升，擺脫枯水、庫底裸露困境。最新監測，仁義潭水庫蓄水率達100%，蘭潭達99.83%，水情豐。水利署最新資料，仁義潭水庫蓄水量2468.49萬立方公尺、蓄水率100%；蘭潭蓄水量918.11萬立方公尺、蓄水率99.83%，2座水庫合計蓄水量逾3386萬立方公尺，水情由乾旱低谷快速回升至滿庫。

原台南刑務所委外經營 年底開幕

古都台南遍地古蹟，活化經營不易，位於中西區新光三越新天地旁的市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」於去年底修復尾聲同步啟動委外招商，許多業者考量營運成本等因素卻步，最後定案由高青集團接手，預計將於今年底前開幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。