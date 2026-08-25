曾文水庫洩洪 增加滯洪空間兼沖淤

曾文水庫集水區近日降下豐沛雨量，水庫水位於今天清晨5時達滿庫水位高程230公尺，南區水資源分署於6時開啟溢洪道放水，進行下游河道淤泥暫置場沖淤作業，增加水庫滯洪空間。

經濟部水利署南區水資源分署發布新聞稿指出，經評估後續仍有約5000萬立方公尺入庫水量，於今日6時開啟溢洪道放水，8時起調整放水量為每秒950立方公尺，進行下游河道淤泥暫置場沖淤作業，同時增加水庫滯洪空間，以因應颱風沙德爾可能帶來的降雨，確保水庫及下游防洪安全。

南水分署指出，曾文水庫為南部地區重要水資源設施，維持有效庫容及延長水庫使用壽命，是永續經營重要工作，除持續透過陸挖及抽泥辦理水庫清淤，也會在水情條件適宜時進行沖淤作業，落實「還砂於海」，在兼顧蓄水需求及水庫安全的前提下，將水庫清出的淤泥沖至海域，提升水資源利用效益。

南水分署指出，考量颱風沙德爾後續可能影響台灣，將持續密切掌握氣象預報、集水區降雨、水庫入流及下游河川水情，並依實際水情及防洪需求，滾動檢討曾文水庫放水操作，兼顧蓄水、防洪與防淤需求。

南區水資源分署提醒，曾文水庫放水期間，下游河道水位及流量將明顯增加，民眾切勿進入河床及河道活動，沿岸民眾應隨時留意放水警報及最新水情資訊，維護自身安全。