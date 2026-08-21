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中秋必吃！斗六文旦挺過暴雨產量3800公噸 9月12日膨鼠公園開賣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六文旦今年雖減產，但品質絕佳，經評鑑後將於九月十二日在膨鼠公園的斗六文旦節開賣。記者蔡維斌／攝影
斗六文旦今年雖減產，但品質絕佳，經評鑑後將於九月十二日在膨鼠公園的斗六文旦節開賣。記者蔡維斌／攝影

中秋將屆，雲林斗六文旦預定在下月「白露」前後開始採收，今年受6月連續暴雨影響減產約3成，斗六市公所預定9月1日舉辦評鑑，今天宣傳會強調今年斗六文旦，雖遇6月暴雨雖有減產，但不少柚農很幸運挺過來，總產量仍有3800公噸，公所預定9月12日起兩天在膨鼠公園展售，歡迎大家及早訂購。

斗六文旦節系列活動將從9月1 文旦品質評鑑揭幕，12日、13日在膨鼠森林公園有文旦市集。斗六市長林聖爵指出，今年文旦因氣候關係較往年減少約2至3成，數量少搶手。

果農朱清輝說，今年文旦品質很好，甜度高，但產量因3月氣溫低，造成結果率不佳，產量平均少了2至3成，植株較弱的園區量減最多有4、5成左右。

林聖爵則表示，斗六文旦種植面積約178公頃，占全縣逾7成，產量約3800公噸，果農反映，受氣候影響結果率不好，產量減少約2至3成，但成熟期時雨量少，甜度高，整體品質很好。文旦節的重頭戲是文旦品質評鑑，往年都有70人左右參賽，今年截至今天只52人參加，歡迎果農能踴躍參加，評鑑會後公所會把優質果農資料公布在斗六市公所臉書粉專。

林聖爵說，斗六文旦下周是採收重要時間，要買優質文旦的民眾，可上公所臉書粉專或9月12、13日來膨鼠公園斗六文旦節文旦市集選購，消費滿400元可獲得1個購物袋，活動也邀請味全龍啦啦隊員到場表演。

斗六文旦今年雖減產，但品質絕佳，經評鑑後將於九月十二日在膨鼠公園的斗六文旦節開賣。記者蔡維斌／攝影
斗六文旦今年雖減產，但品質絕佳，經評鑑後將於九月十二日在膨鼠公園的斗六文旦節開賣。記者蔡維斌／攝影

斗六 文旦 暴雨

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