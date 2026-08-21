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嘉義沒高鐵聯外軌道哪來好生活？陳世凱周日來嘉 市府開砲批中央

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
內政部長劉世芳、交通部長陳世凱周日南下嘉市，出席民進黨中央舉辦的「台灣好生活政策說明會」，嘉市府先開第一槍，直指嘉義高鐵站至今沒有聯外軌道，地方苦等超過21年，市府在火車站前設倒數計時器。圖／嘉市府提供
內政部長劉世芳、交通部長陳世凱周日南下嘉市，出席民進黨中央舉辦的「台灣好生活政策說明會」，嘉市府先開第一槍，直指嘉義高鐵站至今沒有聯外軌道，地方苦等超過21年，市府在火車站前設倒數計時器。圖／嘉市府提供

內政部長劉世芳、交通部長陳世凱後天周日南下嘉義市，出席民進黨中央舉辦的「台灣好生活政策說明會」，嘉市府先開第一槍，直指嘉義高鐵站至今沒有聯外軌道，地方苦等超過21年，痛批「嘉義沒有聯外軌道，哪來好生活？」呼籲中央不要再開空頭支票，盡速兌現承諾、推動高鐵嘉義站聯外軌道建設。

市府表示，近年嘉市營利事業銷售額屢創新高，「好生活」是市民共同打拚的成果，但真正的台灣好生活不能獨漏嘉義的交通正義。中央官員此次南下嘉義，只要願意正視地方心聲、加速推動聯外軌道，市民都歡迎；但中央若只談政績、不談嘉義交通建設，地方無法接受。

市府砲轟，「爭取21冬，換來一場空」，難道這就是執政黨給嘉義人的「好生活」？市府更以「選前支票叩叩開，選後跳票一大堆」批評中央，認為其他縣市已有高鐵、輕軌等軌

道建設，嘉義卻長期只能看著別人的建設，形成「看得到、吃不到」的落差。

市府指出，自2005年行政院核可，要求交通部依運量適時推動輕軌以來，嘉義地方等待逾21年。如今嘉義高鐵、台鐵雙站年進出站突破1400萬人次，現有BRT運能已難以承擔日益增加的運輸需求，高鐵嘉義站聯外軌道建設不應再拖。市府強調，這項建設已獲21名議員及84名里長跨黨派100%連署支持，從運量需求、產業發展到地方共識，推動條件都已成熟。隨著嘉義科學園區、大南方新矽谷等重大建設加速發展，中央更應提前布局交通，避免重演竹科、南科「產業先到位、軌道跟不上」造成交通壅塞的問題。

市府喊話中央，高鐵聯外軌道是串聯高鐵、台鐵、阿里山林鐵及雲嘉南生活圈的關鍵動脈，應儘速核定並由中央負責興建。至於最終採取輕軌或台鐵支線等形式，地方認為都可以討論，但「不能再等」。輕軌議題值市長選戰倒數百日，藍白陣營將輕軌列為選戰議題，藍白黨團7月要求行政院說明372億元工程經費承諾明確時程，市府在火車站前設倒數計時器，批中央延宕輕軌逾21年。面對市府批評，交通部官網指出，市府雖完成捷運藍線（輕軌）可行性評估，但中央與地方財務分攤方案未確定，嘉縣市協商未完成，目前未進入捷運委員會審查及行政院核定程序。

內政部長劉世芳、交通部長陳世凱周日南下嘉市，出席民進黨中央舉辦的「台灣好生活政策說明會」，嘉市府先開第一槍，直指嘉義高鐵站至今沒有聯外軌道，地方苦等超過21年，市府在火車站前設倒數計時器。圖／嘉市府提供
內政部長劉世芳、交通部長陳世凱周日南下嘉市，出席民進黨中央舉辦的「台灣好生活政策說明會」，嘉市府先開第一槍，直指嘉義高鐵站至今沒有聯外軌道，地方苦等超過21年，市府在火車站前設倒數計時器。圖／嘉市府提供

內政部長劉世芳、交通部長陳世凱周日南下嘉市，出席民進黨中央舉辦的「台灣好生活政策說明會」，嘉市府先開第一槍，直指嘉義高鐵站至今沒有聯外軌道，地方苦等超過21年，市府在火車站前設倒數計時器。圖／嘉市府提供
內政部長劉世芳、交通部長陳世凱周日南下嘉市，出席民進黨中央舉辦的「台灣好生活政策說明會」，嘉市府先開第一槍，直指嘉義高鐵站至今沒有聯外軌道，地方苦等超過21年，市府在火車站前設倒數計時器。圖／嘉市府提供

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