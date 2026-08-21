快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

愛無國籍界線 北港天主堂神父徐景山深耕雲嘉20年獲身分證

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
在雲嘉地區奉獻多年的北港天主堂神父徐景山，原籍大陸東北，現為美國籍，多年期待能成為台灣人，幾經波折，透過縣議員蔡岳儒（右）向總統府陳情，終能如願克服卡關，如願取得身分證，十分開心。記者蔡維斌／攝影
在雲嘉地區奉獻多年的北港天主堂神父徐景山，原籍大陸東北，現為美國籍，多年期待能成為台灣人，幾經波折，透過縣議員蔡岳儒（右）向總統府陳情，終能如願克服卡關，如願取得身分證，十分開心。記者蔡維斌／攝影

原籍大陸東北的雲林縣北港鎮天主堂神父徐景山，從年輕擔任神職並赴美國傳教取得美國籍，二十多年前奉派到台灣雲嘉地區任職神父，致力於基層教育，還把崙背教堂改建增設老人日中心，貢獻卓著，多年奔走卻一直無法如願取得國民身分，最近透過議員蔡岳儒向總統府陳情，克服相關作業關卡，67歲的他今天終於取得身分證，感恩又開心。

徐景山今天向記者出示剛從戶政單位取得的中華民國身分證，不斷感謝協助他完成心願的議員蔡岳儒和立委劉建國，不辭辛勞為他上情到總統府；他說，身分證來之不易，讓他深深感受到熱情的台灣的人民，如同幾位老神父、修女所言「我愛台灣、台灣也愛我」，今天讓他真實感受到了，謝謝大家，他真的很開心。

徐景山今天陳述近年來積極爭取歸化台灣卻遇上層層卡關的歷程，他指出，年輕時就是虔誠天主教徒，33年前到美國擔任神職工作，四出傳教服務並取得美國籍，當年大陸方面也正式註銷他的戶籍，所以他一直持美國國籍和護照在台工作。

20多年前徐景山奉派到台灣嘉義教區任職，曾任西螺、崙背、斗六、莿桐、北港、鹿寮、嘉義新港等天主堂「主任神父」，也擔任教區多所學校、社福機構董事，致力於幼兒園及基層教育、老人、弱勢照護，對偏鄉地區奉獻良多。

他說，長居台灣，一直深愛台灣這塊土地，以歸化為正港台灣人為個人最高榮譽及努力目標，先前透過「馬偕計畫」取得相關資格，再朝「殊勳歸化」方向期能取得中華民國國籍及身分證，內政部雖已核准歸化，但因他出生於大陸天津，移民署要求檢附經海基會驗證的大陸地區戶籍註銷相關文件。

徐神父透過目前仍在大陸的親人只能取得公安派出所戶口註銷證明，但天津的公證作業因停辦，導致設籍、領取身分證流程延宕，幾經波折始終難以突破，眼看作業期限將屆，今年7月即向雲林縣議員蔡岳儒「訴苦」，蔡深入了解徐神父所遇問題及期待歸化台灣深切之心，加上神父對雲林苦心付出和貢獻，即透過立委劉建國上書總統府和行政院代為陳情。

幾經內政部、海基會等單位輾轉協助，終於克服種種關卡完成所有法定程序，昨天到北港戶政所取得中華民國身分證，成為心中期待已久的台灣人，他甚感欣悅，一直未婚成家的他說，漸入年邁，有了身分歸屬，過去種種生活上不便，如今都不必再牽掛，可更安心為更多人服務，不勝感激，一切盡在不言中，僅將持續以熱忱的心回報這片土地和人們。

蔡岳儒和劉建國表示，徐神父多年奉獻看得見，能如願成為台灣人，並願為這片土地持續奉獻，既敬佩也為他高興。劉建國表示，行政審核過程嚴格審查是無庸置疑，後續會在維護國家安全前提下，與相關單位討論是否有其他因應，讓願意歸化的人不因特殊原因卡關。

在雲嘉地區奉獻多年的北港天主堂神父徐景山，原籍大陸東北，現為美國籍，多年期待能成為台灣人，幾經波折，透過縣議員蔡岳儒（右）向總統府陳情，終能如願克服卡關，如願取得身分證，十分開心。記者蔡維斌／攝影
在雲嘉地區奉獻多年的北港天主堂神父徐景山，原籍大陸東北，現為美國籍，多年期待能成為台灣人，幾經波折，透過縣議員蔡岳儒（右）向總統府陳情，終能如願克服卡關，如願取得身分證，十分開心。記者蔡維斌／攝影

雲林 神父 身分證

延伸閱讀

舉重／第二屆原住民族舉重賽高雄圓滿落幕 高展宏教練選手雙重身分膝傷後重逐奧運夢

選舉百日倒數！張嘉郡接棒張麗善 劉建國喊雲林全齡照護

道盡兩岸探親的笑與淚！蕭薔、林瑞陽、顧寶明演出 90 年代經典電視劇《表妹吉祥》

外國人卻有日本姓？從《雪女》作者小泉八雲的歸化，看明治日本如何界定身分

相關新聞

嘉義沒高鐵聯外軌道哪來好生活？陳世凱周日來嘉 市府開砲批中央

內政部長劉世芳、交通部長陳世凱後天周日南下嘉義市，出席民進黨中央舉辦的「台灣好生活政策說明會」，嘉市府先開第一槍，直指嘉義高鐵站至今沒有聯外軌道，地方苦等超過21年，痛批「嘉義沒有聯外軌道，哪來好生活？」呼籲中央不要再開空頭支票，盡速兌現承諾、推動高鐵嘉義站聯外軌道建設。

愛無國籍界線 北港天主堂神父徐景山深耕雲嘉20年獲身分證

原籍大陸東北的雲林縣北港鎮天主堂神父徐景山，從年輕擔任神職並赴美國傳教取得美國籍，二十多年前奉派到台灣雲嘉地區任職神父，致力於基層教育，還把崙背教堂改建增設老人日中心，貢獻卓著，多年奔走卻一直無法如願取得國民身分，最近透過議員蔡岳儒向總統府陳情，克服相關作業關卡，67歲的他今天終於取得身分證，感恩又開心。

台南新鳳鳴冷泡茶今封櫃進軍英國 黃偉哲：讓更多優質農漁產品走出去

台南在地「新鳳鳴茶業」冷泡茶今天封櫃出貨英國，要搶攻當地龐大市場。市政府農業局說，今年首度率業者參加英國國際食品飲料展（IFE）與當地進口、通路商及食品業者交流媒合，如今裝櫃出口，象徵台南農產拓銷從展場曝光進一步走向實際外銷，「為台南農業拓展國際市場再添亮眼成果」。

台南左鎮祖父母節社區嘉年華 來搶美食券、玩闖關拿加碼好禮

迎接後天23日祖父母節，台南市左鎮區公所宣布與左鎮各社區發展協會與在地團隊，當天上午在左鎮蔗埕公園舉辦「2026 社區嘉年華暨祖父母節活動」、現場多種禮物贈送參與民眾。

健康知識入樂活遊戲老人家超開心 台塑攜手七鄉鎮220名長者秀健康活力

健康知識變身闖關遊戲，長輩學得開心，玩出活力！台塑企業長期深耕雲林沿海地區健康照護，今天在麥寮鄉社教園區舉行「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，邀集麥寮等七鄉鎮約220名長者齊聚，除以歌舞美食、健康操展現健康成果，並將一年來的健康學習轉化為趣味闖關，笑聲不斷，宛如一座銀髮歡樂城。

東京池袋站放送台南觀光廣告 向日本旅客行銷旅遊魅力

為拓展日本旅遊市場，台南市政府觀光旅遊局瞄準東京重要交通節點，8月在西武鐵道池袋站內20面數位看板刊登台南觀光廣告，以古蹟、美食及自然景觀為主題，向日本旅客推廣台南旅遊魅力，預估可觸及約300萬人次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。