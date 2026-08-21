愛無國籍界線 北港天主堂神父徐景山深耕雲嘉20年獲身分證

原籍大陸東北的雲林縣北港鎮天主堂神父徐景山，從年輕擔任神職並赴美國傳教取得美國籍，二十多年前奉派到台灣雲嘉地區任職神父，致力於基層教育，還把崙背教堂改建增設老人日中心，貢獻卓著，多年奔走卻一直無法如願取得國民身分，最近透過議員蔡岳儒向總統府陳情，克服相關作業關卡，67歲的他今天終於取得身分證，感恩又開心。

徐景山今天向記者出示剛從戶政單位取得的中華民國身分證，不斷感謝協助他完成心願的議員蔡岳儒和立委劉建國，不辭辛勞為他上情到總統府；他說，身分證來之不易，讓他深深感受到熱情的台灣的人民，如同幾位老神父、修女所言「我愛台灣、台灣也愛我」，今天讓他真實感受到了，謝謝大家，他真的很開心。

徐景山今天陳述近年來積極爭取歸化台灣卻遇上層層卡關的歷程，他指出，年輕時就是虔誠天主教徒，33年前到美國擔任神職工作，四出傳教服務並取得美國籍，當年大陸方面也正式註銷他的戶籍，所以他一直持美國國籍和護照在台工作。

20多年前徐景山奉派到台灣嘉義教區任職，曾任西螺、崙背、斗六、莿桐、北港、鹿寮、嘉義新港等天主堂「主任神父」，也擔任教區多所學校、社福機構董事，致力於幼兒園及基層教育、老人、弱勢照護，對偏鄉地區奉獻良多。

他說，長居台灣，一直深愛台灣這塊土地，以歸化為正港台灣人為個人最高榮譽及努力目標，先前透過「馬偕計畫」取得相關資格，再朝「殊勳歸化」方向期能取得中華民國國籍及身分證，內政部雖已核准歸化，但因他出生於大陸天津，移民署要求檢附經海基會驗證的大陸地區戶籍註銷相關文件。

徐神父透過目前仍在大陸的親人只能取得公安派出所戶口註銷證明，但天津的公證作業因停辦，導致設籍、領取身分證流程延宕，幾經波折始終難以突破，眼看作業期限將屆，今年7月即向雲林縣議員蔡岳儒「訴苦」，蔡深入了解徐神父所遇問題及期待歸化台灣深切之心，加上神父對雲林苦心付出和貢獻，即透過立委劉建國上書總統府和行政院代為陳情。

幾經內政部、海基會等單位輾轉協助，終於克服種種關卡完成所有法定程序，昨天到北港戶政所取得中華民國身分證，成為心中期待已久的台灣人，他甚感欣悅，一直未婚成家的他說，漸入年邁，有了身分歸屬，過去種種生活上不便，如今都不必再牽掛，可更安心為更多人服務，不勝感激，一切盡在不言中，僅將持續以熱忱的心回報這片土地和人們。

蔡岳儒和劉建國表示，徐神父多年奉獻看得見，能如願成為台灣人，並願為這片土地持續奉獻，既敬佩也為他高興。劉建國表示，行政審核過程嚴格審查是無庸置疑，後續會在維護國家安全前提下，與相關單位討論是否有其他因應，讓願意歸化的人不因特殊原因卡關。