台南新鳳鳴冷泡茶今封櫃進軍英國 黃偉哲：讓更多優質農漁產品走出去

台南在地「新鳳鳴茶業」冷泡茶今天封櫃出貨英國，要搶攻當地龐大市場。市政府農業局說，今年首度率業者參加英國國際食品飲料展（IFE）與當地進口、通路商及食品業者交流媒合，如今裝櫃出口，象徵台南農產拓銷從展場曝光進一步走向實際外銷，「為台南農業拓展國際市場再添亮眼成果」。

市長黃偉哲表示，組團參加英國食品飲料展就是希望透過國際展會平台，讓更多台南優質農漁產品走出去，與國際買主及通路業者建立直接合作關係。英國食品市場成熟，消費者重視品質、安全及健康飲食，台南農漁產品具有優良品質與多元加工特色，深具市場潛力。

農產行銷科說，新鳳鳴茶業冷泡茶成功出口英國，正是「從展場走向市場」的具體成果，也證明市府積極協助業者鏈結國際通路、拓展海外市場已逐步開花結果。市府將持續協助更多台南業者拓展英國及歐洲市場，讓台南優質農產走得更遠、站上更大的國際舞台。

農業局表示，今年3月底市府首次率業者參加英國食品展設置「臺南館」，集中展示台南水果、果乾、茶葉、蕎麥製品、餅乾零嘴及水產加工品等特色產品，產品展示、試吃體驗及商務媒合，增加在英國市場能見度。

新鳳鳴茶業表示，長期投入茶葉烘焙、加工及研發，並以創新冷泡茶產品拓展國內外市場。公司具備FSSC 22000及HACCP食品安全管理相關認證，持續從產品品質、食品安全及包裝規格等面向提升產品國際競爭力。此次順利將台灣茶葉特色結合便利、健康的冷泡飲用方式，讓台灣茶以不同傳統熱泡茶形式走入英國市場，也期待讓更多英國消費者品味臺灣茶的獨特風味。

業者表示，英國市場對食品安全、產品品質及包裝規格要求嚴謹，因此從產品開發、製程、包裝到出口流程，都必須依照市場需求逐步調整。參加英國食品展讓台灣茶品更多被國際市場看見。封櫃出貨是公司拓展英國市場的重要一步，期待建立市場基礎，持續拓展英國及歐洲市場。

農業局長馮祥勇指出，近年積極推動農漁產品國際行銷，除日本、韓國、新加坡及東南亞市場，更首度拓銷英國，冷泡茶成功出口英國，充分展現國際展覽不只是產品展示與品牌曝光，更能透過持續的商務媒合與後續追蹤，轉化為實際商業合作及外銷成果。

農業局說，英國是歐洲重要市場，台灣食品在當地具有一定發展潛力，將持續以「展覽拓銷、通路媒合、品牌行銷」三軌並進，協助農漁食品業者掌握市場趨勢、建立海外通路，讓更多優質農漁產品跨出台灣、走進英國及歐洲消費市場。

台南新鳳鳴冷泡茶今天封櫃進軍英國市場。市長黃偉哲宣示讓更多優質農漁產品走出去。圖／農業局農產行銷科提供

台南新鳳鳴冷泡茶今天封櫃進軍英國市場。市長黃偉哲宣示讓更多優質農漁產品走出去。圖／農業局農產行銷科提供