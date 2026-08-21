快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

前進英國 台南新鳳鳴茶業冷泡茶封櫃420箱出貨

中央社／ 台南21日電

台灣茶前進英國台南市新鳳鳴茶業公司冷泡茶今天封櫃420箱，預定8月25日啟程，9月底送抵，將在英國各大城市販售。

台南市政府今天告訴中央社記者，農業局今年首度率隊參加英國國際食品飲料展（IFE），拓展英國及歐洲市場，透過國際食品展平台和進口商、通路商及食品業者交流，新鳳鳴茶業就在當時成功接線，冷泡茶今天在台南市永康區封櫃。

農業局說明，新鳳鳴茶業冷泡茶出貨1個貨櫃420箱，預定8月25日啟程，9月底抵達，將在英國各大城市販售，價格約是台灣售價的2倍。

農業局指出，新鳳鳴茶業從今年3月底產品展示及商務交流、到如今裝櫃出口，象徵台南農產拓銷英國從「展場曝光」走向「實際外銷」，成功開拓國際市場。

農業局表示，英國食品市場成熟，消費者重視食品品質、安全及健康飲食，新鳳鳴茶業冷泡茶成功出口英國，正是「從展場走向市場」具體成果。未來市府將持續協助更多台南農產拓展英國及歐洲市場，走得更遠、站上更大國際舞台。

英國 台南 茶飲

延伸閱讀

哈利夫婦被酸混不下去才搬回英國 形同承認失敗「仍需要王室」

中秋月餅大變身！ 百年犂記、精品茶跨界搶攻高端市場

數天前才知情…英王傳樂見哈梅一家返英 但也明確畫下紅線

柚子酒遇上台北包種茶！台日共創包種茶柚子酒夢幻登場 4種喝法解鎖

相關新聞

嘉義沒高鐵聯外軌道哪來好生活？陳世凱周日來嘉 市府開砲批中央

內政部長劉世芳、交通部長陳世凱後天周日南下嘉義市，出席民進黨中央舉辦的「台灣好生活政策說明會」，嘉市府先開第一槍，直指嘉義高鐵站至今沒有聯外軌道，地方苦等超過21年，痛批「嘉義沒有聯外軌道，哪來好生活？」呼籲中央不要再開空頭支票，盡速兌現承諾、推動高鐵嘉義站聯外軌道建設。

愛無國籍界線 北港天主堂神父徐景山深耕雲嘉20年獲身分證

原籍大陸東北的雲林縣北港鎮天主堂神父徐景山，從年輕擔任神職並赴美國傳教取得美國籍，二十多年前奉派到台灣雲嘉地區任職神父，致力於基層教育，還把崙背教堂改建增設老人日中心，貢獻卓著，多年奔走卻一直無法如願取得國民身分，最近透過議員蔡岳儒向總統府陳情，克服相關作業關卡，67歲的他今天終於取得身分證，感恩又開心。

台南新鳳鳴冷泡茶今封櫃進軍英國 黃偉哲：讓更多優質農漁產品走出去

台南在地「新鳳鳴茶業」冷泡茶今天封櫃出貨英國，要搶攻當地龐大市場。市政府農業局說，今年首度率業者參加英國國際食品飲料展（IFE）與當地進口、通路商及食品業者交流媒合，如今裝櫃出口，象徵台南農產拓銷從展場曝光進一步走向實際外銷，「為台南農業拓展國際市場再添亮眼成果」。

台南左鎮祖父母節社區嘉年華 來搶美食券、玩闖關拿加碼好禮

迎接後天23日祖父母節，台南市左鎮區公所宣布與左鎮各社區發展協會與在地團隊，當天上午在左鎮蔗埕公園舉辦「2026 社區嘉年華暨祖父母節活動」、現場多種禮物贈送參與民眾。

健康知識入樂活遊戲老人家超開心 台塑攜手七鄉鎮220名長者秀健康活力

健康知識變身闖關遊戲，長輩學得開心，玩出活力！台塑企業長期深耕雲林沿海地區健康照護，今天在麥寮鄉社教園區舉行「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，邀集麥寮等七鄉鎮約220名長者齊聚，除以歌舞美食、健康操展現健康成果，並將一年來的健康學習轉化為趣味闖關，笑聲不斷，宛如一座銀髮歡樂城。

東京池袋站放送台南觀光廣告 向日本旅客行銷旅遊魅力

為拓展日本旅遊市場，台南市政府觀光旅遊局瞄準東京重要交通節點，8月在西武鐵道池袋站內20面數位看板刊登台南觀光廣告，以古蹟、美食及自然景觀為主題，向日本旅客推廣台南旅遊魅力，預估可觸及約300萬人次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。