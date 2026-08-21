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前進英國 台南新鳳鳴茶業冷泡茶封櫃420箱出貨
台灣茶前進英國。台南市新鳳鳴茶業公司冷泡茶今天封櫃420箱，預定8月25日啟程，9月底送抵，將在英國各大城市販售。
台南市政府今天告訴中央社記者，農業局今年首度率隊參加英國國際食品飲料展（IFE），拓展英國及歐洲市場，透過國際食品展平台和進口商、通路商及食品業者交流，新鳳鳴茶業就在當時成功接線，冷泡茶今天在台南市永康區封櫃。
農業局說明，新鳳鳴茶業冷泡茶出貨1個貨櫃420箱，預定8月25日啟程，9月底抵達，將在英國各大城市販售，價格約是台灣售價的2倍。
農業局指出，新鳳鳴茶業從今年3月底產品展示及商務交流、到如今裝櫃出口，象徵台南農產拓銷英國從「展場曝光」走向「實際外銷」，成功開拓國際市場。
農業局表示，英國食品市場成熟，消費者重視食品品質、安全及健康飲食，新鳳鳴茶業冷泡茶成功出口英國，正是「從展場走向市場」具體成果。未來市府將持續協助更多台南農產拓展英國及歐洲市場，走得更遠、站上更大國際舞台。
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