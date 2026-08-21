「鍘美藝術節」提前暖身場公布！ 9月4日趙建銘老家鹽水武廟登場

前總統陳水扁女兒陳幸妤與趙建銘的離婚案風波延燒，有網友發起鍘美藝術節，力挺陳幸妤， 原訂9月中下旬自發連辦5場台南鍘美藝術節，但趙建銘昨晚回台在小港機場的表現後，今天突公布9月4日提前在趙建銘的老家鹽水武廟廣場舉辦暖身場，古都木偶劇團粉專也同步貼出演出「包公斬駙馬」戲碼，並加碼扮仙會發放硬幣。

網友敲碗可以線上直播嗎？粉專回應目前是有規畫，但是還會有動線、設備的考量，要再給一點時間確認；有網友說，想看陳世美被蜂炮轟爛的畫面；還有網友敲碗請安排黃妃來唱非常女、 追追追、心肝插一刀等經典歌曲。

另「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」官網也已成立，主辦單位20日晚間正式發布聲明，委託專業團隊執行，並公布演出陣容，強調一切活動資訊以官方粉專為準。

4天節目表初步出爐，9月18日古都木偶戲團演出「包公斬駙馬」，19日羅裕誴歌劇團 「杏林怨-青天怒斬負心漢」，20日孫凱琳歌劇團「包公鍘陳世美」，21日春美歌劇團「施公審負心」，22日秀琴歌劇團演出經典劇碼「林投姐活捉周阿司」。

網友敲碗「辦桌是不是也是這邊報名」，小編回應目前都還在緊鑼密鼓地籌備中，到時候都會公布在這邊。

陳幸妤8月12日深夜在趙建銘經營的兆福骨科診所Google評論留負評並自爆離婚，事件延燒至今，媒體追訪下陳幸妤也每天一爆，趙建銘選擇沈默並在17日出國避鋒頭，但網路多挺陳幸妤並發起討伐負心漢，趙建銘20日晚間返台，在小港機場仍不發一語，只提供雙方的離婚協議書「第8條」聲明違反離婚保密協議要罰一億元，再掀起網路熱議，並讓鍘美藝術節提前登場暖身。