台南左鎮祖父母節社區嘉年華 來搶美食券、玩闖關拿加碼好禮

迎接後天23日祖父母節，台南市左鎮區公所宣布與左鎮各社區發展協會與在地團隊，當天上午在左鎮蔗埕公園舉辦「2026 社區嘉年華暨祖父母節活動」、現場多種禮物贈送參與民眾。

區公所表示，活動現場集結在地美食、手作工藝、熱鬧展演與趣味互動節目，全國民眾、大人小孩、阿公阿嬤通通歡迎，請大家帶著家裡的長輩、牽著孩子，全家總動員一起來逗熱鬧。

現場除了免費美食券數量限時發放，還有祖父母節「趣味闖關 × 完關好禮」活動、祖孫同行禮物再加碼贈送。免費發放限量闖關卡只要動手完成趣味任務，即可免費兌換小禮物；若是阿公阿嬤與孫子共同組隊闖關完成，還有專屬的「加碼免費好禮」。

另有「社區手作工藝 DIY × 在地農產展示」：集結各社區的手工藝精華與特色農特產，現場不僅能欣賞職人展示手藝，還能體驗手作DIY，感受手作的質感。

區公所說，現場還有社區熱鬧展演，街頭藝人互動：邀請在地社區團隊帶來活力滿滿的表演，搭配街頭藝人帶來的歡樂演出，要讓整個公園充滿笑聲與掌聲。

承辦人員說，大家問自己，平常忙碌的生活裡，「有多久沒有好好陪阿公阿嬤散散步、聊聊天了呢？」這個周末把時間留給最親愛的家人，一起來蔗埕公園吹吹風、走走左鎮老街、嘗美食、闖關拿好禮，留下專屬於這個夏天的溫暖回憶。