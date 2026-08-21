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台南左鎮祖父母節社區嘉年華 來搶美食券、玩闖關拿加碼好禮

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮祖父母節社區嘉年華，歡迎大家來「搶美食券玩闖關拿加碼好禮」。記者周宗禎／翻攝
台南左鎮祖父母節社區嘉年華，歡迎大家來「搶美食券玩闖關拿加碼好禮」。記者周宗禎／翻攝

迎接後天23日祖父母節台南市左鎮區公所宣布與左鎮各社區發展協會與在地團隊，當天上午在左鎮蔗埕公園舉辦「2026 社區嘉年華暨祖父母節活動」、現場多種禮物贈送參與民眾。

區公所表示，活動現場集結在地美食、手作工藝、熱鬧展演與趣味互動節目，全國民眾、大人小孩、阿公阿嬤通通歡迎，請大家帶著家裡的長輩、牽著孩子，全家總動員一起來逗熱鬧。

現場除了免費美食券數量限時發放，還有祖父母節「趣味闖關 × 完關好禮」活動、祖孫同行禮物再加碼贈送。免費發放限量闖關卡只要動手完成趣味任務，即可免費兌換小禮物；若是阿公阿嬤與孫子共同組隊闖關完成，還有專屬的「加碼免費好禮」。

另有「社區手作工藝 DIY × 在地農產展示」：集結各社區的手工藝精華與特色農特產，現場不僅能欣賞職人展示手藝，還能體驗手作DIY，感受手作的質感。

區公所說，現場還有社區熱鬧展演，街頭藝人互動：邀請在地社區團隊帶來活力滿滿的表演，搭配街頭藝人帶來的歡樂演出，要讓整個公園充滿笑聲與掌聲。

承辦人員說，大家問自己，平常忙碌的生活裡，「有多久沒有好好陪阿公阿嬤散散步、聊聊天了呢？」這個周末把時間留給最親愛的家人，一起來蔗埕公園吹吹風、走走左鎮老街、嘗美食、闖關拿好禮，留下專屬於這個夏天的溫暖回憶。

台南 祖父母節 美食

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