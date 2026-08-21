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健康知識入樂活遊戲老人家超開心 台塑攜手七鄉鎮220名長者秀健康活力

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
老人家將健康知識融入遊戲擺攤，透過玩樂傳達健康，老人家受益無窮。圖／台塑企業提供
老人家將健康知識融入遊戲擺攤，透過玩樂傳達健康，老人家受益無窮。圖／台塑企業提供

健康知識變身闖關遊戲，長輩學得開心，玩出活力！台塑企業長期深耕雲林沿海地區健康照護，今天在麥寮鄉社教園區舉行「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，邀集麥寮等七鄉鎮約220名長者齊聚，除以歌舞美食、健康操展現健康成果，並將一年來的健康學習轉化為趣味闖關，笑聲不斷，宛如一座銀髮歡樂城。

台塑企業秉持「取之於社會、用之於社會」，七年來投入雲林沿海居民健康照護，除在麥寮、台西辦理健康檢查，也將疾病預防篩檢服務延伸至崙背、褒忠、東勢、四湖及彰化大城。2010年起更攜手長庚科技大學及雲林長庚醫院深入沿海七鄉，走進45所中小學及83個社區，從健康促進、疾病預防到衛生教育，打造在地健康網絡。

今年成果發表會打破以往「台上表演、台下觀看」的模式，讓長者從參與者變身「健康關主」。七個社區擺設健康攤位，將半年來所學健康知識融入遊戲，設計包括健康飲食、規律運動、慢性病預防、腎臟保健、大腸癌防治、心理健康及肺部保健等闖關遊戲，讓長者邊玩邊學，分享健康。

從飲食選擇到疾病預防，從運動保健到心理健康，健康知識不再只是課本上的文字，而是化身一關關有趣的遊戲。大家互相加油、彼此鼓勵，在「做中學、玩中學」的過程中驗收學習成果，也展現高齡生活不設限的活力，會場滿滿笑聲，老人融入童趣，歡樂無窮。

台塑表示，邁入超高齡社會，健康促進已成為提升生活品質的重要基礎，長庚科大護理學院及長庚醫療團隊，從醫院、社區、學校、家庭到個人，多面向讓健康照護走入居民日常。如今已開花結果。統計顯示，參與計畫居民的代謝症候群異常率，已從2019年的51%降至2025年的46.5%；雲林縣民平均壽命也從2010年的77.1歲提升至2024年的78.3歲，增加1.2歲，成長幅度高於全國平均增加1.0歲。

台塑企業將持續以健康教育、社區參與及跨領域合作深化健康促進，打造健康樂活的幸福家園。

台塑今天在麥寮鄉社教園區舉行「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，邀集麥寮等七鄉鎮約220名長者齊聚，除以歌舞美食、健康操展現健康成果。圖／台塑企業提供
台塑今天在麥寮鄉社教園區舉行「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，邀集麥寮等七鄉鎮約220名長者齊聚，除以歌舞美食、健康操展現健康成果。圖／台塑企業提供

台塑今天在麥寮鄉社教園區舉行「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，邀集麥寮等七鄉鎮約220名長者齊聚，除以歌舞美食、健康操展現健康成果。圖／台塑企業提供
台塑今天在麥寮鄉社教園區舉行「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，邀集麥寮等七鄉鎮約220名長者齊聚，除以歌舞美食、健康操展現健康成果。圖／台塑企業提供

台塑今天在麥寮鄉社教園區舉行「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，邀集麥寮等七鄉鎮約220名長者齊聚，除以歌舞美食、健康操展現健康成果。圖／台塑企業提供
台塑今天在麥寮鄉社教園區舉行「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，邀集麥寮等七鄉鎮約220名長者齊聚，除以歌舞美食、健康操展現健康成果。圖／台塑企業提供

老人家將健康知識融入遊戲擺攤，透過玩樂傳達健康，老人家受益無窮。圖／台塑企業提供
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