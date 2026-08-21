東京池袋站放送台南觀光廣告 向日本旅客行銷旅遊魅力

為拓展日本旅遊市場，台南市政府觀光旅遊局瞄準東京重要交通節點，8月在西武鐵道池袋站內20面數位看板刊登台南觀光廣告，以古蹟、美食及自然景觀為主題，向日本旅客推廣台南旅遊魅力，預估可觸及約300萬人次。

觀旅局指出，此次廣告以赤崁樓、安平古堡、七股鹽山等台南特色景點，以及芒果冰、擔仔麵等代表性美食作為主要視覺，呈現台南豐富的歷史文化、自然景觀與飲食特色，盼透過大型交通場域曝光，提升台南在日本旅遊市場的能見度。

觀旅局長林國華表示，池袋站是東京重要交通樞紐，每日往來人潮眾多，選在人潮密集的交通節點投放觀光廣告，希望讓更多日本民眾在通勤及旅途中看見台南、認識台南，進一步將台南列入海外旅遊目的地。

林國華說，台南擁有深厚的古都歷史、特色景點及多元在地美食，透過此次東京戶外廣告行銷，盼吸引更多日本旅客親自造訪台南，感受古都文化與城市魅力。

此次廣告自8月10日至16日於池袋站曝光，藉此擴大台南觀光品牌在東京都會區的曝光效益，持續拓展日本旅遊市場。

西武鐵道池袋站閘口周邊刊登台南觀光數位廣告，讓往來人潮在日常通勤中看見台南。圖／台南市觀旅局提供

台南觀光數位廣告亮相西武鐵道池袋站，以歷史景點及特色美食吸引往來旅客目光。圖／台南市觀旅局提供

台南觀光數位廣告透過多面看板呈現古蹟、美食及自然景觀。圖／台南市觀旅局提供