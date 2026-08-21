慶祝八二三砲戰紀念日，台南市永康區公所原定明後天在原永康砲校開放區舉辦「預備～FUN！115年全民國防暨地方文化推廣活動」，因氣象預報明天會有大雨，公所中午公告明天活動取消、後天照常舉行，歡迎民眾免費入場，「走進砲校、認識歷史、感受城市蛻變」。

永康公所表示，823當天活動亮點是現場將展出曾參與823砲戰的155榴彈砲，下午1時至6時讓民眾近距離觀賞珍貴歷史裝備，還有戰鬥個裝展示、射擊體驗、迷彩市集及街頭藝人表演等豐富內容。

另有市集、街頭藝人表演、軍裝Cosplay、尋找「823特攻隊」等互動內容，68組尋寶好禮等適合親子及各年齡層民眾參與。此外，也安排「扭蛋做公益」，所得將全數捐永康區公所救濟金專戶，協助弱勢家庭，讓大家在參與活動的同時，也能一起做愛心。

軍裝Cosplay穿著軍事風格服飾入場，可獲限量紀念胸章，現場還有公益扭蛋可獲得限量「湯山」營區禮物。

永康區公所表示，原永康砲校承載地方重要軍事歷史，將朝文化保存、公共空間及創意發展方向轉型，希望活動讓民眾走入這片土地，感受歷史文化與城市發展交會的魅力，讓全民國防教育更加貼近生活。

八二三炮戰紀念日來了，舊台南永康砲校營區辦免費親子有獎紀念活動。圖／永康區公所提供