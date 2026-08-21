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台南斥資2.5億改造585座公廁 如廁放心也教清掃人員「怎麼清潔」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南投入約2.5億改造585座公廁全面升級，讓公廁不只「能用」，也更舒適、便利。圖／台南市環保局提供
台南投入約2.5億改造585座公廁全面升級，讓公廁不只「能用」，也更舒適、便利。圖／台南市環保局提供

出門在外，如廁環境也是城市生活品質的一環，台南市政府爭取近2億5000萬元經費，推動全市585座公廁翻新改造，從通風、採光到省水設備全面升級，並導入無障礙、親子及性別友善空間，提升市民及遊客如廁便利性。

環保局表示，鯤鯓海水浴場、將軍馬沙溝、下營糖鐵公園等地公廁已陸續改善，除改善通風採光，也汰換省水設備，並強化無障礙及親子友善設施，讓公廁不只「能用」，也更舒適、便利。

除了硬體更新，環保局同步強化公廁日常管理。今年1月至7月底已完成2萬5244座次公廁實地巡檢，依公廁等級訂定巡檢頻率，並針對「潔淨度、設施完整度、通風異味」三大指標進行無預警抽查及考評，目前特優級達4802座、優等級32座，整體評比成效良好。

為提升清掃及管理品質，環保局近期也在德高里活動中心、佳里區公所辦理公廁清掃教學、如廁禮儀及性別友善廁所宣導，協助第一線清掃人員掌握清潔技巧與維護要領，提升清掃效率及環境品質。

市長黃偉哲表示，公廁是最能展現城市細節與生活品質的地方，市府持續從硬體改善、日常維護到友善設施全面提升，也感謝第一線清掃人員及巡檢團隊辛勞把關，讓市民及遊客都能安心使用。

環保局長許仁澤呼籲，公廁品質除了仰賴市府維護，也需要民眾共同珍惜，使用公廁時應發揮公德心、愛惜公共設施並維持環境整潔，讓公廁成為台南展現乾淨、友善與城市溫度的細節。

台南投入約2.5億改造585座公廁全面升級，讓公廁不只「能用」，也更舒適、便利。圖／台南市環保局提供
台南投入約2.5億改造585座公廁全面升級，讓公廁不只「能用」，也更舒適、便利。圖／台南市環保局提供

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