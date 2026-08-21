嘉市前文化局長台東民宿遇KANO後人 重逢95年前天下嘉農傳奇

嘉市是台灣棒球原鄉，今天8月21日是嘉市「棒球日」。95年前嘉義農林棒球隊（KANO嘉農）站上日本甲子園決賽，雖以0比4敗給中京商業學校，抱回亞軍，卻締造「天下嘉農」傳奇。巧合的是，嘉市文化局前局長盧怡君上月赴台東參觀博覽會，意外入住嘉農游擊手陳耕元後人經營「暖屋」民宿，從一件KANO球衣、老照片及家族故事，再次與95年前的歷史相遇。

盧怡君參觀台東博覽會，逢暑假及熱氣球嘉年華，市區住宿一房難求，友人找到「暖屋」民宿。入住前她未留意民宿特色，直到踏進大廳，目光被寫著「KANO」白色棒球衣吸引。身為嘉義人，盧怡君看到KANO格外熟悉，仔細一看，民宿除棒球衣、球帽，還有整面介紹嘉農棒球隊老照片及家族故事。她一路讀下去才驚訝發現，原來這間民宿，與嘉義棒球史有深厚淵源，經營者正是1931年嘉農棒球隊游擊手陳耕元的後人。

陳耕元出生於台東，日治時期名為「上松耕一」，年輕時因棒球表現優異，被推薦進入嘉義農林學校就讀，成為1931年嘉農傳奇球隊的一員。1931年，嘉農由日本人、漢人及原住民族球員共同組成，首次取得台灣代表權，一路從嘉義打進日本甲子園。8月21日，嘉農站上第17回全國中等學校優勝野球大會冠軍戰，最終以0比4不敵中京商業學校，拿下準優勝，也就是亞軍，卻讓「天下嘉農」之名從此寫進台灣棒球史。

盧怡君說，更巧的是，去年底她在亞大授課，曾由林磐聳教授分享的一批日本古籍，看到1931年出版「第十七回全國中等學校優勝野球大會特別號（Asahi Sports）」。泛黃刊物記錄當年球場、選手、觀眾及中京商業對嘉義農林的決賽場景，讓她第一次透過95年前留下的紙頁，感受嘉農站上甲子園的歷史現場。

沒想到數月後，她又在台東遇見同一段歷史。一次是保存95年的日本刊物，一次是嘉農球員後人延續至今的家族記憶，兩段看似不同的歷史線索，最後都指向1931年8月21日。嘉市府2014年將每年8月21日訂為「嘉義市棒球日」，延續嘉義「棒球原鄉」的城市記憶。對盧怡君而言，今年的棒球日也因這趟台東偶遇，有了不同意義。

她表示，KANO故事從來不只是一場比賽的勝負。當年球員離開球場後，有人繼續投入棒球，有人成為教練，也有人走進教育現場。陳耕元便是其中一人，畢業後曾回到嘉農擔任體育主任及棒球隊教練，戰後回到故鄉台東擔任台東農校校長，並與昔日隊友共同推動台東棒球運動。

「棒球曾把台東的少年帶到嘉義，多年以後，KANO的故事，又在台東讓一個嘉義人再次駐足。」盧怡君說，歷史並不只存在博物館，也可能藏在民宿大廳的一件球衣、一頂球帽、一張泛黃照片，或是一本保存至今的老刊物，更可能存在一個家族一代代傳下來的故事。

95年前，陳耕元從台東來到嘉義，成為「天下嘉農」的一員；95年後，嘉義人又因一場旅行，在台東與嘉農後人的民宿重逢。盧怡君認為，這場跨越時空與城市的偶遇，讓8月21日這個屬於嘉義的日子，更顯珍貴。一座城市歷史之所以能成為共同記憶，是因為有人持續珍藏、述說與傳承，讓95年前「天下嘉農」精神，至今仍與嘉義人城市記憶緊密相連。

嘉市是台灣棒球原鄉，今天8月21日是嘉市「棒球日」。95年前KANO嘉農站上日本甲子園決賽，雖以0比4敗給中京商業學校，抱回亞軍，卻締造「天下嘉農」傳奇。巧合的是，嘉市文化局前局長盧怡君上月赴台東參觀博覽會，意外入住嘉農游擊手陳耕元後人經營「暖屋」民宿，從一件KANO球衣、老照片及家族故事，再次與95年前的歷史相遇。圖／盧怡君提供