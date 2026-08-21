半導體科技旅宿餐飲業旺 35家企業嘉義搶才釋1200職缺

台積電進駐嘉科園區建先進封裝廠，加上餐飲、旅宿及製造業擴大布局，嘉義就業市場迎來一波「薪」機會。勞動力發展署嘉義就業中心定9月5日在耐斯王子大飯店，舉辦「數位永續薪在嘉義2026大嘉義就業博覽會」，集結5大產業、35家廠商，釋出1200個工作機會，其中半導體業祭出年薪85萬元搶才，旅宿業更有房務職缺挑戰百萬年薪。

就博會聚焦半導體產業鏈、在地製造業、餐飲服務業、旅館住宿業及零售服務業，從科技製造到餐飲旅宿，職缺類型多元。主辦單位表示，隨著AI產業鏈持續發展，加上嘉義餐飲、旅宿等連鎖品牌陸續進駐，企業對人才需求明顯增加，也讓嘉義在地求職市場更加活絡。半導體產業是此次徵才亮點，晶成材料開出年薪85萬元職缺搶人才，另有上銀科技、矽品精密、福隆玻璃纖維及鍵祥資訊等企業參與，提供半導體及相關產業工作機會，讓求職者不必北漂，也有機會進入科技產業。

旅宿及餐飲業同樣大舉徵才。年底將在嘉義展店的饗食天堂加入徵才行列，煙波集團新開設煙波阿里山北門館也釋出房務人員職缺，最高薪資上看百萬元，顯示嘉義觀光、旅宿市場擴張後的人力需求。餐飲服務業是職缺需求較大產業，包括開飯川食堂、饗泰多、和牛涮、青花驕、麥當勞、涮乃葉、古拉爵、築間餐飲集團及打貓廚房等品牌都將到場徵才。

製造業有耐斯企業、愛之味、台灣第一生技、光泉牧場、遠東機械集團、啟坤科技、新鈺生技、科定企業、佐登妮絲、和大工業、嘉楠食品、全日大林冷鏈、勤億蛋品科技等企業參與，提供不同職務選擇；零售服務業有全聯福利中心、統一超商、康是美等品牌進場。

主辦單位祭出「求職＋抽獎」誘因，前500名完成面試者，每人可獲得1次抽獎機會，獎品包括皮克敏金幣或活動禮包、星巴克咖啡飲料券、全聯禮券、行動電源、藍牙耳機、運動按摩槍、旅行充氣枕及MINI風扇等500項好禮，另有餐飲品牌提供優惠券。

就業博覽會9月5日上午9時30分至12時30分，在耐斯王子大飯店5樓舉行，民眾可由新生路入口進場。現場除企業徵才外，還規畫企業展覽館、職涯諮詢室、職訓大觀園、多元成果展及庇護工場愛心小舖等。求職者可事先透過「嘉義就業中心」LINE官方帳號預約面試，掌握1200個職缺及企業徵才資訊，提早做好履歷與面試準備，把握就業機會。