台南通勤族夢魘… 永康竹林街往中正三街 30年瓶頸段要打通了

永康交流道周邊交通長期壅塞成為通勤族夢魘，南市府發布實施變更永康交流道附近特定區計畫，辦理竹林街道路延伸案工程，議員表示，地方爭取改善交通瓶頸逾卅年，卡在非都市計畫道路及地主不同意，近年車流量驟增，經地方努力取得地主同意，未來從竹林街打通到中正三街，就能直接通往永康工業區及直通中正路，不必繞行巷弄。

都發局表示，永康交流道為永康區重要交通樞紐，過往由永康交流道及台一省道（中正北路）向南進入社區的交通車流，受限於竹林街與中正三街間無法貫通，大量車輛必須繞行狹窄的內部社區巷弄，不僅形成交通瓶頸，也對地方居民的生活安寧與通行安全造成衝擊。

此次配合工務局道路改善規畫，都市計畫將竹林街南段延伸至中正三街的瓶頸路段變更為八公尺的道路用地，歷經公開展覽、台南市與內政部都市計畫委員會審議通過後，順利完成公告發布實施。工務局代理局長王建雄表示，該瓶頸路段約卅公尺，會在明年編列預算開闢。

未來道路打通後，將可協助分流台一省道（中正北路）南向車潮，引導穿越性外來車流改走計畫道路，讓原本必須繞行竹林街廿四、廿八巷等狹窄社區道路，得以截彎取直，降低對於社區內部生活安寧的干擾。

市議員朱正軒表示，塩行鄉親等了超過卅年的願望，終於得以實現，因這段並非計畫道路，他上任後持續與地主溝通，並由工務局主政，都發局及永康公所齊心推動，還有塩行里長劉天福持續努力，終於獲得突破性進展，他會持續追蹤工程進度，等道路開闢完成，將有效分流中正北路車潮，讓永康北線進出更加順暢。