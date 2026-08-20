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一指神功做出好吃健康美食 雲林電鍋美食大賽拚出好食力

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，優勝隊伍獲獎金。圖／雲林縣府提供
很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，優勝隊伍獲獎金。圖／雲林縣府提供

為提升長者營養知能、鼓勵健康飲食融入日常，雲林縣衛生局今天在大成商工舉辦「堅穀好食力 一鍋暖心意」電鍋料理競賽，24支隊伍經初賽後，由10隊晉級決賽，運用雲林在地全穀及未精製雜糧、堅果種子與優質蛋白質，製作兼具營養、質地友善及地方特色的料理，最後由西螺埤頭樂活隊奪冠，稻香米堡堡、樂齡穀香傳情隊分獲亞、季軍。

副縣長陳璧君表示，根據內政部今年6月統計，雲林縣65歲以上人口占22.12%，平均每5人就有1名長者。面對高齡化社會，如何讓長者「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」，是推動健康老化的重要課題。

她指出，雲林縣去年長者飲食調查發現，未能每日攝取全穀及未精製雜糧、堅果種子類的長者，分別占77.25%及72.75%，顯示營養教育仍有加強空間。許多長輩不是不愛吃，而是因牙口不好咬不動，或認為料理麻煩，因此衛生局以家家戶戶常見的電鍋作為料理工具，讓均衡飲食及質地調整更容易落實。

「一指神做美食」虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤也到場為參賽者加油打氣，林嘉弘說，電鍋是最普遍的炊具，不僅可煮米飯，更可炊煮各式美食佳餚，感謝縣府運用電鍋美食賽帶動營養又方便的日常飲食，期待透過比賽，讓更多老人家也能學得電鍋好手藝，呷好料呷健康。

衛生局長曾春美表示，衛生局自112年推動電鍋料理競賽，今年10支決賽隊伍各展現巧思，將在地食材融入料理，並兼顧長者咀嚼、吞嚥需求，呈現營養均衡、容易入口的健康佳餚。

曾春美說，縣府將持續推動長者營養教育及質地調整飲食，並於全縣20鄉鎮市每月巡迴提供營養諮詢服務，民眾可於上班時間洽詢「雲林縣社區營養推廣中心」及分中心，由專業營養師提供一對一指導，協助長者吃得營養、吃得健康。

很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，色香味俱全。圖／雲林縣府提供
很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，色香味俱全。圖／雲林縣府提供

很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，色香味俱全。圖／雲林縣府提供
很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，色香味俱全。圖／雲林縣府提供

很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，色香味俱全。圖／雲林縣府提供
很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，色香味俱全。圖／雲林縣府提供

很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，且可教老人家自己也可煮出可口的電鍋美食。圖／雲林縣府提供
很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，且可教老人家自己也可煮出可口的電鍋美食。圖／雲林縣府提供

很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，色香味俱全。圖／雲林縣府提供
很多人不知道電鍋一樣可煮出各式各樣的美佳餚，雲林電鍋美食大賽，每支隊伍拚出好食力，色香味俱全。圖／雲林縣府提供

最方便的電鍋美食既營養又侓康，且色香味俱全。圖／雲林縣府提供
最方便的電鍋美食既營養又侓康，且色香味俱全。圖／雲林縣府提供

雲林 健康 美食

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