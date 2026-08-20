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嘉義縣推到宅照護8年 逾2200名管路個案受惠、17人成功移除管路

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣推動到宅照護8年，超過2200名管路個案受惠、17人成功移除管路，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣推動到宅照護8年，超過2200名管路個案受惠、17人成功移除管路，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府推動到宅照護8年，累計服務逾2200名管路個案，媒合通譯員1200案，服務滿意度達98.5%以上，縣府今天舉辦「在宅訓練 管路安心 感恩有您」活動，回顧「到宅訓練外籍看護工計畫」及「管路安心計畫」成果，縣長翁章梁頒發感謝狀，感謝專業單位及第一線人員。

嘉義縣衛生局表示，2019年由醫事人員搭配通譯員到宅，提供外籍看護工照護技巧訓練，24小時協助鼻胃管、尿管等照護問題；2023年推動管路移除計畫，搭配復健訓練及後續照護，目前已有17人成功移除鼻胃管或尿管，重新恢復部分生活自主能力。

翁章梁表示，推動管路政策與自己過去照顧父母的經驗有關，父親晚年曾二度中風、長期臥床並使用鼻胃管，家中也曾聘請外籍看護工，其中一名看護因語言不通，照護過程面臨不少困難，讓他深刻感受到家庭照顧者需要更多支持，希望建立更貼近家庭需求的照護制度。

接受服務的家屬分享，母親曾在周末突然出現嘔吐情形，導致原本使用的管路需要緊急更換，但因發生時間是在假日，當下醫療資源取得較為不易，家屬一度十分焦急，所幸透過「管路安心計畫」即時獲得到宅換管服務，讓家屬在面對照護問題時更安心與支持。

嘉義縣推動到宅照護8年，超過2200名管路個案受惠、17人成功移除管路，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣推動到宅照護8年，超過2200名管路個案受惠、17人成功移除管路，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣推動到宅照護8年，超過2200名管路個案受惠、17人成功移除管路，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣推動到宅照護8年，超過2200名管路個案受惠、17人成功移除管路，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 衛生局 翁章梁

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