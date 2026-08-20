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嘉市民生國中棒球隊赴沖繩切磋 深化基層交流友誼

中央社／ 嘉義市20日電

嘉義市民生國中棒球隊將赴日本沖繩與當地中學硬式棒球隊切磋球技，場地鋪設比照日本甲子園球場的經典黑土，校方期盼開拓選手國際視野，並深化台日基層棒球交流友誼。

嘉義市政府今天發布新聞稿，民生國中棒球隊即將於明天啟程至日本沖繩，參加「第1屆台灣、沖繩中學硬式棒球大會」，為民生國中棒球隊睽違多年再度踏上國際交流賽事。

民生國中校長張金龍表示，這次交流賽事將於22日至23日在日本職棒阪神虎隊春訓基地「宜野座球場」開打，球場鋪設比照日本甲子園球場經典黑土，期盼讓雙方選手透過高水準比賽建立深厚友誼。

張金龍說，賽事將採單循環賽制，民生國中分別迎戰沖繩縣內中學硬式棒球的三大聯盟頂尖代表隊。大會還會邀請日本職棒退役球星到場，對選手親自進行投打技術實戰指導，並將與教練團座談。

嘉義市長黃敏惠表示，民生國中棒球隊能順利成行並站上國際舞台，背後凝聚嘉義在地支持力量，除市府的輔導與經費挹注，還包括嘉義城隍廟、嘉義市九華山地藏庵等在地信仰中心及各界熱心團體慷慨解囊相助。

嘉義 沖繩 棒球

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